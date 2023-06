Bardzo złe wiadomości z niemieckiej gospodarki

Już marzec był zły dla niemieckiego przemysłu, lecz okazało się, że kwiecień był jeszcze gorszy. Przewidywano wzrost zamówień, ale w kwietniu było ich mniej niż miesiąc wcześniej.

Jak informuje we wtorek federalne biuro statystyczne Destatis, nowe zamówienia w przemyśle Niemiec spadły w kwietniu o 9,9 proc. wobec kwietnia 2022 roku według danych wyrównanych sezonowo, a o 12,5 proc. według danych niewyrównanych. W porównaniu do marca 2023 były niższe o 0,4 proc., choć ekonomiści prognozowali wzrost o 3 proc. W marcu nowe zamówienia spadły o 11,2 proc. rok do roku.

Destatis podaje, że sektor budowy pojazdów różnych, który obejmuje przede wszystkim budowę statków, zanotował w kwietniu 2023 spadek nowych zamówień aż o 34 proc. w porównaniu z marcem.

O 6,2 proc. wobec marca 2023 roku mniej było zamówień w branży maszyn i urządzeń. O 12 proc. rosły zlecenia dla sektora sprzętu elektrycznego, który obejmuje produkcję akumulatorów do samochodów elektrycznych oraz dla przemysłu motoryzacyjnego (o 2,4 proc.).

