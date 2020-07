Barometr GfK: w lipcu dalsza poprawa klimatu konsumenckiego

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK wyniósł w lipcu - 8,8 i był wyższy o 6,4 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Istotnie wzrosły oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych i przyszłej sytuacji gospodarczej kraju, spadła skłonność do zakupów.

Jak podało w czwartek GfK, w lipcu wśród składowych Barometru Nastrojów Konsumenckich istotnie wzrosły oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - o 7,6 p.p., z poziomu - 13,5 do -5,9.

Wzrosły też oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - o 7,1 p.p., z poziomu - 12,2 do - 5,1, oraz oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju - o 11,6 p.p., z poziomu - 33,8 do - 22,2.

Spadła natomiast skłonność do zakupów - o 0,8 p.p., z poziomu - 1,2 do - 2.

Jak podkreśliło GfK, lipiec był kolejnym z rzędu miesiącem, w którym główny wskaźnik nastrojów konsumenckich kontynuował odbicie, po kwietniowym historycznym spadku.

Odczyty notowań indeksu nastrojów konsumenckich po maju, czerwcu i lipcu wskazują, iż nastroje polskich konsumentów stale i szybko poprawiają się i należy zauważyć, że indeks odrobił już dwie trzecie strat poniesionych po kwietniowym załamaniu - wskazało GfK.

Badanie zrealizowano w dniach 3-8 lipca metodą CAWI - wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie - na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100, jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.