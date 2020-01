Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK: w styczniu nieznaczna poprawa

Po niewielkim grudniowym spadku, w styczniu odnotowano nieznaczne polepszenie nastrojów konsumentów - wynika z opublikowanego w piątek Barometru Nastrojów Konsumenckich GfK.

Wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów był w styczniu wyższy o 0,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł 2.

Jak wskazało GfK, wśród składowych barometru najbardziej poprawiła się skłonność do zakupów. Wskaźnik ten wzrósł o 3,2 pkt proc., z poziomu 1,6 do 4,8. Poprawie o 1,4 pkt proc. - z 7,5 do 8,9 uległa ocena bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

Pogorszyła się ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju, która doznała spadku o 5 pkt proc., z poziomu 0,1 do -4,9. Z kolei ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego spadła o 0,5 pkt proc., z poziomu 4,7 do 4,2.

W ocenie GfK, nastroje polskich konsumentów nadal znajdują się na wysokim poziomie, znacząco wyższym niż nastroje przeciętnych Europejczyków. Jednocześnie w perspektywie krótkookresowej zauważalny jest spadek optymizmu. Od czerwca 2019 r., kiedy indeks nastrojów osiągnął swoje historyczne maksimum na poziomie 7,3 punktów, notowany był stały jego spadek, aż do obecnej nieznacznej zwyżki.

Jak podkreśla GfK, lutowe notowania dadzą odpowiedź, czy jest to chwilowa korekta trendu spadkowego czy zapowiedź odrabiania strat i dalszych wzrostów.

Kumulacja negatywnych komunikatów może w najbliższej perspektywie dać silny impuls do trwałego spadku ocen i nastrojów wśród Polaków; pierwszym tego symptomem może być już zauważalny i systematyczny spadek ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju, które obecnie spadły do najniższego poziomu od stycznia 2017 r. - podkreśla GfK.

Badanie zrealizowano w dniach 10-16 stycznia 2020 r. metodą CAPI - wspomaganych komputerowo wywiadów bezpośrednich w domach respondentów - na losowej reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.