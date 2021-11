Bartkiewicz: pakiet antyinflacyjny rządu obniży inflację w przyszłym roku o 0,3-0,4 pkt. proc.

Ogłoszony przez rząd pakiet antyinflacyjny obniży inflację w przyszłym roku o 0,3-0,4 pkt. proc. – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w czwartek pakiet antyinflacyjny. Głównymi elementami programu są obniżki obniżka akcyzy na paliwa silnikowe oraz obniżka podatku od sprzedaży detalicznej paliw, obniżka VAT na gaz oraz VAT i akcyzy na energię elektryczną.

"Z naszych wyliczeń wynika, że te działania obniżą inflację o ok. 0,3-0,4 proc. w przyszłym roku. To oznacza, że na początku przyszłego roku będziemy mieli zamiast ostrego szczytu inflacji +płaskowyż+ na poziomie ok. 7,5 proc., a średnio inflacja wyniesie w całym roku ok. 6,2-6,3 proc." - powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

Jego zdaniem w efekcie wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej rynki mogą się spodziewać większego zacieśnienia polityki pieniężnej niż wcześniej niż przewidywano, ewentualnie wydłużenia okresu, w którym stopy procentowe będą utrzymywane na wysokim poziomie.

"Trzeba też pamiętać, że 10 mld zł więcej w kieszeniach Polaków, co będzie wynikać z pakietu antyinflacyjnego, przełoży się na wyższą inflację za jakiś czas. Więc efekt działań rządu będzie dwojaki - z jednej strony będziemy mieli niższą inflację w krótkim okresie, ale w średnim wzmacniamy efekt stymulacji gospodarki. Do tego jeszcze dochodzi obniżona baza przy liczeniu inflacji na początku 2023 r." - powiedział Piotr Bartkiewicz.

W październiku, jak podał GUS, inflacja wyniosła 6,8 proc. rdr.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl