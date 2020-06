Bartosz Marczuk: 50 mld zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR

50 mld zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR wypłacono małym i średnim firmom - poinformował we wtorek na Twitterze wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

"Niespełna 6 tygodni temu ruszyła Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a dziś już 250 tys. firm otrzymało blisko 50 mld zł wsparcia"- mówił Bartosz Marczuk podczas dzisiejszego spotkania w firmie Wireland, beneficjenta Tarczy.

Dodał, że "bezrobocie na koniec maja wynosi tylko 6 proc., co jest ewenementem na skalę europejską. Wierzymy, że to efekt pomocy, którą adresowaliśmy do firm i dzięki niej kolejne pokolenie nie doświadczy problemu bezrobocia".



We wtorek rusza Tarcza Finansowa PFR adresowana do dużych przedsiębiorstw o wartości 25 mld zł.