Bartoszewicz: konieczne będą takie zmiany w „Polskim Ładzie”, by w kieszeniach podatników zostało zapowiadane 17 mld zł

Przy wprowadzaniu każdej zmiany pojawiają się błędy, które trzeba naprawić. I teraz też konieczne będą takie nowelizacji, które umożliwią rządowi dowiezienie obietnicy, że w gospodarkę zostanie wpompowane 17 mld zł – powiedział PAP ekonomista i wykładowca SGH dr Artur Bartoszewicz.

W ramach Polskiego Ładu od początku roku zostały wprowadzone zmiany w podatkach, w ramach których została wprowadzona kwota wolna w wysokości 30 tys. zł, podniesiony został próg podatkowy do 120 tys. zł. Jednocześnie jednak zlikwidowana została możliwość odpisywania składki zdrowotnej od podatku. Zdaniem ekonomisty i wykładowcy SGH dr. Artura Bartoszewicza, ta kombinacja może sprawić, że skutki Polskiego Ładu będą mniej wyraźne niż to wcześniej zapowiadano.

"To by zadziałało, gdybyśmy mieli wyłącznie oczekiwany społecznie ruch obniżki w podatkach dochodowych, ale to, co może okazać się mechanizmem niwelującym, to podwyżka składki zdrowotnej. Ta podwyżka zaś może być drugim, obok inflacji, niebezpiecznym czynnikiem. Składka zdrowotna może się okazać obciążeniem, który ograniczy pozytywne skutki Polskiego Ładu" - powiedział PAP ekonomista i wykładowca SGH dr Artur Bartoszewicz.

Jego zdaniem, w przypadku części grup społecznych już dało się zauważyć, że efekt obniżki podatków i wzrostu składki zdrowotnej okazał się negatywny.

"W ramach Polskiego Ładu następuje obniżenie podatków i jednoczesna podwyżka składki zdrowotnej, więc efekt widziany przez podatników może nie być tak silny jaki byłby wtedy, gdyby w grę wchodziło wyłącznie obniżenie podatków. Już widać, że w przypadku poszczególnych grup społecznych obniżka podatków nie zrekompensowała podwyżki składki zdrowotnej. Można się więc spodziewać, że będą takie zmiany w daninach publicznych, które będą gwarantowały uzyskanie zapowiadanej korzyści" - powiedział dr Artur Bartoszewicz.

Jego zdaniem, to oznacza, że możemy spodziewać się sporych zmian w obecnie obowiązujących regulacjach.

" W styczniu, lutym i marcu będziemy mieli nowelizacje nowych rozwiązań tak, aby te korzyści zapowiedziane przy wprowadzaniu Polskiego Ładu zostały osiągnięte. Sądzę, że nowy system będzie też zmieniany przez cały 2022 r. Tak samo było w przypadku reformy vatowskiej, kiedy wprowadzenie tego podatku zaowocowało ogromnymi zmianami przepisów już po implementacji nowego systemu. Przy wprowadzaniu każdej zmiany pojawiają się błędy, które trzeba naprawić" - powiedział ekonomista.

Ocenił, że zmiany będą szły w takim kierunku, aby uzyskać zapowiadany przez rząd solidarnościowy system podatkowy.

"System ma być solidarnościowy, co oznacza, że mniej zarabiające osoby powinny odczuć zwiększenie dochodu rozporządzalnego wskutek obniżek wszystkich danin publicznych. A wiec konieczne będą zmiany, aby zapowiedzi rządu dotyczące obniżek dochodu rozporządzalnego zostały zaimplementowane. Tymczasem w przypadku wielu grup - policjantów, nauczycieli czy górników - nieprecyzyjne przepisy i nakładające się na siebie zmiany w składce zdrowotnej i w podatkach sprawiły, że w pierwszych wypłatach tego roku nie jest tak, jak zapowiadano. Spodziewam się, że rząd zdecyduje się na takie zmiany, aby uzyskać sytuację, gdy mniej zarabiające grupy rzeczywiście zapłacą mniej podatków łącznie ze składką zdrowotną" - powiedział dr Bartoszewicz.

Według szacunków rządu, w efekcie Polskiego Ładu w kieszeniach podatników powinno zostać o 17 mld zł więcej. Zdaniem dr Artura Bartoszewicza, rząd zrobi wszystko, aby taki efekt reformy uzyskać.

"Impuls rzędu 17 mld zł jest impulsem ogromnym i uważam, że ta kwota powinna trafić do gospodarki. Polski Ład w całości - czyli wraz z zawartymi w nowym ładzie kwestiami inwestycji, rozwoju systemu ochrony zdrowia, wsparciem młodych ludzi w zakupie mieszkania czy wsparciem rodzin w postaci zmian podatkowych oraz świadczenia w kwocie 12 tys., zł na dziecko - daje bardzo mocny efekt rozwojowy. Konieczne jest uporządkowanie przekazu i zapanowanie nad zamieszaniem informacyjnym. Obecna sytuacja powoduje, że w społeczeństwie panuje niepewność, a niepewność nie jest dobra dla gospodarki. Potrzebujemy impulsów rozwojowych i nowego modelu społecznego opartego na zasadach solidarnościowych. Chcemy być państwem Północy Europy, a nie - jak wielu dotychczas powtarza - środkowowschodnim; skoro aspirujemy do modeli skandynawskich, to czas mieć odwagę je wdrożyć." - stwierdził ekonomista.

