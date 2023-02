Barwinek: GDDKiA będzie współpracować ze stroną słowacką przy budowie S19

W piątek w Barwinku na Podkarpaciu podpisane zostało porozumienie pomiędzy GDDKiA a Národná Diaľničná Spoločnosť (NDS), która odpowiedzialna jest m.in. za budowę i utrzymanie dróg szybkiego ruchu na Słowacji. Dokument dotyczy realizacji dwóch odcinków szlaku Via Carpatia, po stronie polskiej i słowackiej.

Piątkowa uroczystość miała związek z przyznaniem na budowę Via Carpatia środków w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027. W sumie GDDKiA, które jest beneficjentem tych środków, otrzymała ponad 326 mln euro ze środków CEF.

Zakres inwestycji po stronie polskiej dotyczy zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Dukla - Barwinek (granica państwa) o długości ponad 18 km wraz z niezbędną infrastrukturą.

Druga część trasy zostanie zrealizowana przez słowackiego partnera w ciągu drogi ekspresowej R4. Projekt ujęty w porozumieniu dotyczy aktualizacji studium wykonalności dla drogi R4 (ok. 59,5 km od granicy polsko-słowackiej), w związku z potrzebą stworzenia nowej drogi ekspresowej o dużej przepustowości.

Obecny w Barwinku wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że uzyskanie unijnego dofinansowania było możliwe dzięki dobrej współpracy ministra z Polski i Słowacji. "326 mln euro na naszą wspólną inwestycję mamy już zagwarantowane" - dodał.

Weber podkreślił, że Via Carpatia to droga życia. "Via Carpatia rozwinie regiony, przez które będzie przebiegać, da nowy impuls do rozwoju, ale ma też znaczenie międzynarodowe. Da poczucie bezpieczeństwa tej części Europy" - zaznaczył.

Wiceminister przypomniał, że inicjatorem powstania szlaku Via Carpatia był śp. prezydent Polski Lech Kaczyński.

Natomiast p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski podkreślił, że dzięki podpisanej umowie współpraca między polską i słowacką stroną spowoduje, że jeszcze w tym 10-leciu powstaną odcinki po obu stronach granicy. "Liczę, że współpraca będzie niedługo procentowała w wymierny sposób" - dodał.

Stronę słowacką reprezentował prezes zarządu i dyrektor generalny NDS Vladimír Jacko, który przyznał, że Polska wyprzedziła Słowację, jeśli chodzi o budowę S19.

"Uświadamiamy sobie, że Polska nas wyprzedziła, ale wiemy też, że część tego dofinansowania z CEF będzie mogli wykorzystać, aby przygotować aktualizację studium wykonalności, po to abyśmy w 2025 r. mogli kontynuować pracę tam, gdzie Polacy skończą" - powiedział.

Jacko dodał, że odcinek szlaku Via Carpatia od granicy z Polską jest ważny dla bezpieczeństwa i gospodarki wszystkich krajów, które są położone wzdłuż tej drogi.

"To, że poważnie myślimy o budowie Via Carpatia, najlepiej świadczy fakt, że rok temu rozpoczęliśmy budowę obwodnicy Koszyc, która też będzie elementem tej drogi. Podejmiemy wszystkie kroki, aby Via Carpatia była zbudowana jak najszybciej" - zapewnił Jacko.

Odcinek S19 Dukla - Barwinek, która zostanie zrealizowany w ramach otrzymanego dofinansowania, ma długość 18,2 km, umowa na jego wykonanie została podpisana w październiku ub. r. Jej wartość to 1,5 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest firma Polaqua.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, aktualnie trwa projektowanie odcinka.

"W tym roku do wojewody podkarpackiego złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. W przyszłym roku rozpoczną się roboty budowlane" - dodała.

Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie, jak zaznaczyła rzeczniczka, jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych.

"W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą drogą krajową nr 19. Wybudowanych zostanie też m.in. 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu" - podała Rarus.

Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych).

Szlak Via Carpatia - częściowo już dostępny, a częściowo realizowany i projektowany, liczyć będzie w sumie kilka tysięcy kilometrów. Jest to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową.

Via Carpatia na terenie Polski to trasa, której łączną długość szacuje się na około 700 km. W eksploatacji jest blisko 260 km, a w realizacji prawie 280 km.

