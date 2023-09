Baryłka ropy Brent taniała do 88,89 dol., a WTI do 85,85 dol.

We wtorek rano notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie spadły o 0,12 proc., do 88,89 dol., a ceny amerykańskiej ropy WTI na giełdzie w Nowym Jorku zniżkowały o 0,09 proc., do 85,85 dol. za baryłkę.

Ropa Brent i WTI w poniedziałek po południu były wyceniane odpowiednio na 88,94 dol. i 85,90 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dol., a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl