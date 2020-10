Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego od piątku w Katowicach

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) od piątku stacjonuje w Katowicach – właśnie rozpoczęła działalność nowa baza tej służby na cywilnym lotnisku sportowym w Katowicach-Muchowcu.

Jak przypomniała rzeczniczka LPR Justyna Sochacka, baza HEMS (Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego) na Śląsku do 2007 r. funkcjonowała właśnie w Katowicach. Następnie przeniesiono ją do Gliwic, gdzie operowano w wynajmowanych pomieszczeniach aeroklubowych. Coraz trudniej było tam jednak spełnić wymogi dla funkcjonowania służby HEMS.

W ostatnim czasie śmigłowiec LPR stacjonował w tymczasowej bazie na Podbeskidziu - na terenie Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie. Utworzona w grudniu ub.r. baza miała pierwotnie działać przez rok. Samorządy z południa województwa śląskiego zabiegały, by śmigłowiec pozostał w tej lokalizacji na dłużej.

Decyzją Ministra Zdrowia nową bazę wybudowano na własnościowej działce LPR w Katowicach. Teraz załoga ma do dyspozycji ponad 700-metrowy budynek, w którym mieszczą się pomieszczenia operacyjne, socjalne, magazyny medyczne i techniczne oraz hangar. Rozkład zaplanowano tak, by jak najsprawniej móc odtworzyć gotowość załogi do kolejnej misji. Baza jest wyposażona w stację paliw oraz elektryczną platformę, na której wyhangarowuje się śmigłowiec bez użycia ciągnika.

"Nowa inwestycja znacznie poprawi komfort pracy, a także przyczyni się do jeszcze efektywniejszego realizowania misji, jaką jest niesienie pomocy medycznej wszystkim, którzy jej potrzebują, w jak najkrótszym czasie i z zachowaniem najwyższej staranności" - podkreśliła Justyna Sochacka.

Budowa bazy i przyległej infrastruktury trwała rok. Jej koszt to ponad 7,7 mln złotych. Inwestycję zrealizowano z 20-procentowym wsparciem środków Unii Europejskiej - z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2". Pozostałe 80 proc. sfinansowano z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia.

Baza w Katowicach jest jedną z 21 stałych baz HEMS w Polsce, rocznie realizuje około 600 misji. Skład załogi to pilot, ratownik medyczny lub pielęgniarz oraz lekarz. Dyżur pełniony jest w stałych godzinach od 7 do 20. Śmigłowce najczęściej są dysponowane do wypadków komunikacyjnych i nagłych zachorowań, takich jak zawał mięśnia sercowego czy udar mózgu.