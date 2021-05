Baza paliw PERN w Dębogórzu z rekordowym przeładunkiem paliw - ponad 1 mln ton

Już ponad 1 mln ton paliw przeładowała w tym roku baza paliw PERN w Dębogórzu, która w tym czasie obsłużyła 26 tankowców z olejem napędowym. W ostatnich latach taki wynik był osiągany dopiero w połowie lipca – podała w czwartek spółka. Jak podkreśliła, kontynuowana jest rozbudowa bazy w Dębogórzu.

Przekazując dane, dotyczące przeładunku w bazie paliwowej w Dębogórzu, która przyjmuje statki dostarczające te produkty do Polski drogą morską, PERN ocenił, iż w tym roku zapowiadają się tam rekordowe obroty, które potwierdzają, że gospodarka coraz lepiej radzi sobie po dwunastu miesiącach pandemii. "Już ponad 1 mln ton paliw przeładowała w tym roku baza paliw PERN w Dębogórzu, obsługując w tym czasie 26 tankowców z olejem napędowym. W ostatnich latach taki wynik był osiągany dopiero w połowie lipca" - poinformowała spółka.

"Tak dobry wynik w pierwszych miesiącach tego roku w porównaniu do lat ubiegłych jest spowodowany dużym zapotrzebowaniem na import oleju napędowego w pierwszym kwartale. Jest to istotny sygnał, że rynek wraca do formy po ograniczeniach wynikających z pandemii" - podkreślił wiceprezes PERN Rafał Miland, cytowany w czwartkowym komunikacie spółki. Jak dodał, inwestycje, które realizowane są obecnie w Dębogórzu pozwolą "w jeszcze większym zakresie wykorzystać potencjał tej bazy".

Według Michała Drzazgi, kierownika bazy PERN w Dębogórzu, rekord przeładunkowy został tam pobity w połowie maja wraz z przyjęciem ładunku blisko 40 tys. metrów sześc. oleju napędowego dostarczonego przez tankowiec Hafnia Soya. "Planujemy utrzymanie aktualnego tempa na kolejne miesiące, pomimo szeregu realizowanych obecnie zadań remontowo inwestycyjnych w bazie" - zapowiedział Drzazga.

PERN zaznaczył, iż "terminal produktów naftowych w Dębogórzu stanowi aktualnie jeden z filarów zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne". Spółka przypomniała jednocześnie, iż baza ta "jest jedynym w kraju terminalem przeładunkowym, który umożliwia na znaczną skalę import paliwa drogą morską z dowolnego regionu świata".

Jednocześnie PERN zwrócił uwagę, iż baza paliw w Dębogórzu niedawno powiększyła się o dwa nowe zbiorniki o pojemności po 32 tys. metry sześc. każdy, a dzięki rozbudowie łączna pojemość magazynowa wzrosła tam do prawie 260 tys. metrów sześc. Jak zapowiedziała spółka, niedługo ruszy tam także budowa kolejnego, podobnego zbiornika, który zostanie oddany do użytku w przyszłym roku.

"Kompleksowy plan rozwoju bazy i stworzenie paliwowego hubu morskiego obejmuje nie tylko rozbudowę pojemności magazynowych, ale i instalacji transportu rurociągowego, modernizację frontu kolejowego, a także zwiększenie zdolności przeładunkowych nabrzeża tankowców, realizowane we współpracy z Zarządem Portu Morskiego Gdynia" - przekazał PERN. Jak dodał, nowe udogodnienia pozwolą klientom na bardziej efektywny import i dalszą dystrybucję oleju napędowego.

Wspominając o trwającej obecnie przebudowie frontu załadunku cystern kolejowych w bazie w Dębogórzu, PERN zwrócił uwagę, że w efekcie tej inwestycji liczba załadowanych cystern zwiększy się tam o połowę. Według spółki, "wzmocni to stabilność krajowego i międzynarodowego rynku logistyki produktów naftowych".

"Zwiększenie możliwości załadunkowych jest kluczowym elementem rozwoju bazy w Dębogórzu jako polskiego +paliwowego okna na świat+" - oświadczył PERN. Wyjaśnił przy tym, iż obecnie terminal obsługuje przede wszystkim przeładunek paliw z tankowców, przybijających do nabrzeży portu w Gdyni - następnie produkt jest transportowany do głównej części magazynowej bazy poprzez infrastrukturę technologiczną, a stamtąd rurociągami trafia do terminala kolejowego, gdzie funkcjonują obecnie cztery fronty załadunku składów kolejowych.

"Projekt obejmuje rozbudowę rurociągów i urządzeń pompowych, dalszą automatyzację procesów kontrolnych i sterowniczych, budowę nowych stanowisk nalewu cystern kolejowych i nowych torów do obsługi większej liczby wagonów. Bezpieczeństwo jest istotnym aspektem zadania, dlatego wszystkie instalacje zostaną wyposażone w nowoczesne systemy kontroli i zabezpieczenia ruchu" - oznajmił PERN.

Jak zapowiedziała spółka, modernizację przejdzie także system sterowania ruchem kolejowym. "Infrastruktura zostanie wyposażona w specjalistyczne urządzenia, zabezpieczające przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu, zaś rozbudowa sieci dróg pożarowych przyczyni się do zwiększenia efektywności działań w przypadku awarii" - podał PERN, odnosząc się do szczegółów inwestycji w bazie w Dębogórzu.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu rurociągowego paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.

