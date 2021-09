Baza Usług Rozwojowych – kompetencje dla każdego

Kursy i szkolenia w dzisiejszym świecie stają się koniecznością, gdyż bez kompetentnych pracowników trudno o dobrze prosperujący biznes. Aby nadążać za tempem zmian, trzeba nieustannie się dokształcać, a dla przedsiębiorców i pracodawców wiąże się to ze znacznymi kosztami, na które trudno dziś znaleźć środki w budżecie. Z pomocą mikrofirmom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, a także osobom prywatnym przychodzi Baza Usług Rozwojowych oferująca usługi szkoleniowe i doradcze, z których duża część jest dostępna z dofinansowaniem z funduszy europejskich sięgającym nawet 80 proc.

Oferta „szyta na miarę”

Czytaj: Przepis na rozwój. Ponad 6 mln zł na szkolenia w branży moto W ciągu ponad 5 lat istnienia BUR zaoferowano w niej ponad 580 tys. usług rozwojowych. Przedsiębiorcy i ich pracownicy, chcący podnieść swoje kwalifikacje, codziennie mają do wyboru prawie 30 tys. usług rozwojowych z 12 kategorii tematycznych. Najpopularniejsze kategorie szkoleń to obecnie Biznes (podkategorie : zarządzanie przedsiębiorstwem, organizacja, marketing), Zdrowie i medycyna (podkategorie: medycyna, psychologia i rozwój osobisty oraz medycyna estetyczna i kosmetologia), a także Prawo jazdy.Dla zainteresowanych w BUR znajdują się także usługi z zakresu Informatyki i telekomunikacji, Języków obcych, Prawa i administracji, czy Finansów i bankowości.Około 30 proc. usług w ubiegłym roku zrealizowanych było zdalnie. Półtoraroczna praktyka pokazała, że szkolenia realizowane przez internet są równie efektywne jak te, które odbywają się stacjonarnie. Mają wiele zalet, tj. wygoda, oszczędność czasu, czy niższe koszty zarówno dla szkolących, jak i uczestników.- Baza pozwala w prosty i szybki sposób znaleźć usługi rozwojowe, odpowiadające na potrzeby przedsiębiorcy lub pracownika sektora MŚP. Dzięki niej możliwe jest także przygotowanie oferty „szytej na miarę" pod konkretne potrzeby przedsiębiorstwa. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku z usług rozwojowych w BUR skorzystało ponad 68 tys. osób – informuje Paweł Startek.Jak zaznacza, dla zapewnienia najwyższej jakości usług i wygody w korzystaniu z Bazy , PARP zamierza wprowadzić w przyszłości kilka ważnych zmian i modyfikacji. Są to m.in.: elektroniczna komunikacja ułatwiająca wymianę korespondencji użytkownikom systemu oraz API – mechanizm umożliwiający komunikację BUR z innymi systemami.Dla Operatorów regionalnych PARP planuje wprowadzić oddzielny mechanizm monitoringu usług, z wykorzystanym Id wsparcia.- Dzięki usystematyzowanym danym nie będą zdarzać się sytuację, iż na jednej usłudze wizytę monitoringową odbywać będzie dwóch Operatorów. Będzie to również miejsce do wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy Operatorami – komentuje Paweł Startek.Powstanie też aplikacja mobilna. Z danych ruchu na stronie wynika, iż ok. 40 proc. ruchu generowane jest z urządzeń mobilnych.- Strona Bazy Usług Rozwojowych jest responsywna, umożliwia pracę na urządzeniach mobilnych, ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników planujemy uruchomić dedykowaną aplikację mobilną systemu – zapowiada Paweł Startek.