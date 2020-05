BCC: dla ok. 94 proc. przedsiębiorców akceptowalne jest wznowienie działalności przy korzystaniu ze środków ochronnych

Ok. 94 proc. ankietowanych przez BCC przedsiębiorców uważa, że wznowienie działalności pod warunkiem korzystania na koszt firmy ze środków ochronnych byłoby akceptowalnym rozwiązaniem - pisze w środę Business Centre Club.

"Niemal 94 proc. ankietowanych przez BCC przedsiębiorców uważa, że wznowienie działalności pod warunkiem korzystania (na koszt firmy) z maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych itp. byłoby dla nich akceptowalnym rozwiązaniem. Pracodawcy nie postrzegają konieczności poniesienia dodatkowych kosztów na ewentualne zabezpieczenie swoich pracowników i klientów jako bariery powrotu na rynek" - czytamy.

Przedsiębiorcy deklarują, że aby móc funkcjonować, nawet w ograniczonym zakresie, podejmą działania samoregulacji - system dobrych praktyk związanych z ochroną i higieną miejsc pracy, które zabezpieczyłyby pracowników i klientów przed ryzykiem zakażenia koronawirusem.

BCC wymieniło zachowanie 2 m odstępu między pracownikami oraz między pracownikami i klientami, stosowanie rękawiczek w specyficznych branżach, wprowadzenie wahadłowego trybu pracy w biurach - część pracowników na miejscu, część na pracy zdalnej, które wymieniło 68,2 proc. przedsiębiorców, pomiar temperatury ciała pracowników przed przystąpieniem do pracy, obowiązkowe stosowanie maseczek - wskazało na to 52,3 proc. firm, odseparowanie pracowników od klientów za pomocą dodatkowych środków, np. plastikowych osłon, oraz ograniczenie liczby pracowników w pomieszczeniu biurowym do jednej osoby.

BCC przypomniało, że kolejny etap luzowania obostrzeń przedstawiony przez premiera i ministra zdrowia zakłada otwarcie od 18 maja zakładów fryzjerskich i kosmetycznych oraz gastronomii, przy zachowaniu bezpieczeństwa pracowników i klientów, zgodnie ze szczegółowo opisanymi zaleceniami i utrzymaniem reżimu sanitarnego.

"Deklaracje premiera dotyczące trzeciego etapu odmrażania gospodarki generalnie pokrywają się z harmonogramem, który BCC przedstawił rządowi trzy tygodnie temu na podstawie badań opinii wśród przedsiębiorców i konsultacji z prof. Robertem Flisiakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Chorób Zakaźnych" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Business Centre Club Marek Goliszewski.

"Przede wszystkim musimy teraz chronić zdrowie i życie, ale gospodarka także musi iść do przodu, aby ludzie mieli pracę i źródła dochodu. Dlatego pozytywnie odnosimy się do otwarcia kolejnych punktów usługowych oraz barów, restauracji i kawiarni" - podkreślił prezes BCC.