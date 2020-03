BCC i Lewiatan o propozycjach z tarczy antykryzysowej: wciąż nieadekwatne do skali wyzwań i potrzeb

Obecne, rządowe propozycje są lepsze niż w pierwotnej wersji projektów, jednak wciąż nieadekwatne do skali wyzwań i potrzeb - ocenia tzw. tarczę antykryzysową Business Centre Club. Lewiatan apeluje m.in. o zwolnienie wszystkich firm ze składek na ZUS, czy umożliwienie obniżenia wymiaru czasu pracy.

Projektami ustaw, które składają się na "tarczę antykryzysową", ma się w piątek zająć Sejm.

Jak podkreśla Business Centre Club w stanowisku przekazanym PAP, najważniejszym celem proponowanych przez rząd zmian powinno być zapewnienie firmom płynności finansowej i ochrona miejsc pracy, aby mogły one na bieżąco regulować swoje zobowiązania i nie pogłębiać kryzysu oraz nie eskalować go na inne branże.

W ocenie BCC, obecne, rządowe propozycje są lepsze niż w pierwotnej wersji projektów, jednak "wciąż dalece nieadekwatne do skali wyzwań i potrzeb". "Już teraz widać, że konieczne mogą być kolejne wersje - tarcza 2.0, 3.0, 4.0 itd" - pisze organizacja.

Przyznaje, że w ramach prac nad "tarczą" uwzględniono część rozwiązań, o które zabiegał BCC. To m.in. przesunięcie terminu składania zeznań CIT i wpłaty tego podatku dla wszystkich przedsiębiorców do końca maja 2020, odliczenie straty roku bieżącego od dochodu uzyskanego w 2019 roku przez podatników CIT i PIT, uproszczenie wniosku o zawieszenie składek ZUS, oferta świadczenia dla osób na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 2 tys. zł netto. Kolejnym z uwzględnionych przez rząd postulatów BCC jest przedłużenie ważności dokumentów pozwalających cudzoziemcom wykonywać pracę w Polsce.

Zdaniem Business Centre Club w "tarczy" zabrakło jednak innych istotnych propozycji, np. bezwarunkowej dla przedsiębiorców abolicji składek do ZUS oraz podatków na okres 6 miesięcy. "Konieczne jest zwolnienie wszystkich firm ze składek ZUS przez 6 miesięcy, tak jak ze składek do KRUS, powszechnie i bez dodatkowych warunków, zostali zwolnieni rolnicy, co postuluje obecnie również Rzecznik MŚP" - podkreśla organizacja.

Wskazuje ponadto na potrzebę zwolnienia przedsiębiorców z podatków (m.in. CIT, PIT, w tym od nieruchomości, zniwelowanie VAT) w zależności od procenta utraconych dochodów, co najmniej w najbliższym kwartale. "Trzeba uprościć procedury przyznawanej pomocy. Jest ona potrzebna natychmiast! Powinno się udzielać jej +na oświadczenie+. Czas na weryfikację zasadności skorzystania z niej przyjdzie po kryzysie" - mówi cytowany w stanowisku wiceprezes BCC, dr Łukasz Bernatowicz.

Business Centre Club wymienia też szereg innych rozwiązań, które - według przedsiębiorców - należałoby zastosować. Chodzi np. o skrócenie terminów zwrotu VAT, uwolnienie środków z rachunków VAT (zblokowanych z uwagi na mechanizm split-payment), znaczne skrócenie terminu zastosowania tzw. ulgi na złe długi, zawieszenie trwających i nierozpoczynanie nowych kontroli podatkowych.

Lewiatan poinformował w piątkowym komunikacie, że przekazał w czwartek wieczorem szefom wszystkich klubów poselskich kluczowe postulaty dotyczące ustawy antykryzysowej.

Wśród najważniejszych znalazły się m.in.: zwolnienie wszystkich firm ze składek na ubezpieczenie społeczne od 1 marca do 31 maja 2020 r.; umożliwienie wprowadzenia przestoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy oraz dopłat do wynagrodzeń; możliwość otrzymywania zwrotów podatku VAT w najkrótszym terminie; zwolnienie środków z konta VAT; czasowe zwolnienie z wpłat na PPK.

Zdaniem Lewiatana, sytuacja polskich pracowników i przedsiębiorców jest dramatyczna.

"Z badania Lewiatana wynika, że 69 proc. pytanych firm planuje redukcje zatrudnienia. Prawie połowa, jeżeli nie otrzyma wsparcia od państwa, będzie zmuszona zwalniać pracowników w ciągu trzech tygodni. 55 proc. już dziś odczuwa bardzo poważnie skutki pandemii. W tej sytuacji rząd musi działać skutecznie i błyskawicznie" - czytamy w komunikacie.

Według organizacji, projekt tzw. tarczy antykryzysowej "wciąż nie jest odpowiedzią na realne potrzeby przedsiębiorców".

"Zawiera wiele pozytywnych rozwiązań, ale one nie wystarczą do uratowania polskiej gospodarki. Trzeba dużo więcej. Rozmiar pomocy jest za mały, a jej otrzymanie ogromnie uzależnione od biurokratycznych procedur, których nie można stosować w takiej chwili" - czytamy.

Projektami ustaw tworzących tarczę antykryzysową ma zająć się w piątek Sejm. Tarcza opiera się na pięciu filarach: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych.

Tarcza to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.