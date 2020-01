BCC uczula. Coraz mniej czasu na wznowienie spraw karuzelowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w jednym ze swych najnowszych

orzeczeń w sprawie Glencore wskazuje na warunki zgodnego z prawem UE wykorzystywania w sprawie danego podatnika dowodów zebranych w odrębnych postępowaniach podatkowych oraz karnych, prowadzonych wobec kontrahentów tego podatnika. Tego rodzaju praktyka jest również często spotykana w Polsce, stąd zapewne tak duże zainteresowanie zapadłym wyrokiem oraz przypisywaniem mu przełomowego charakteru.

Istotne jest również odniesienie się TSUE do sytuacji oceny przez sądy administracyjne legalności zgromadzonego materiału w ramach postępowań karnych prowadzonych wobec kontrahentów podatników, stanowiących następnie podstawę do wydania decyzji podatkowych wobec samych podatników. Jest to szczególnie istotny wątek albowiem cześć decyzji jest opieranych o materiały postępowania przygotowawczego, które częstokroć - z uwagi na tajemnicę śledztwa w postępowaniu przygotowawczym - nie są ujawniane i nakaz kontradyktoryjności (debaty nad zgromadzonym materiałem dowodowym) rozumianej w ten sposób przez Trybunał w komentowanym wyroku, w ramach postępowań sądowo-administracyjnych,może nie być dochowany.Jak wskazał Trybunał sąd powinien posiadać kompetencje kontroli „czy dowody, na których opiera się ta decyzja, zostały uzyskane w owym postępowaniu karnym zgodnie z prawami zagwarantowanymi przez prawo Unii, lub jeżeli może on przynajmniej uzyskać pewność w oparciu o kontrolę przeprowadzoną już przez sąd karny w ramach postępowania kontradyktoryjnego, że wspomniane dowody zostały uzyskane zgodnie z tym prawem”.Trybunał w tym zakresie wskazuje jednak również na pewne wyjątki w dostępie do materiałów, w oparciu o które wydawane są decyzje(teza 55), niemniej - w przypadku zakończonych spraw na etapie sądu pierwszej instancji (wojewódzkich sądów administracyjnych) - ew. braki w świetle wyżej przywołanej wykładni prawa UE mogą być wzięte pod uwagę przy sporządzaniu środków zaskarżenia.BCC liczy więc, że wyrok Trybunału powinien być przedmiotem indywidualnej analizy prawnej podatników czy stanowi on w ich sprawie przekonującą podstawę do wznowienia postępowania podatkowego.