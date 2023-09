BCC wręczy nagrody im. Marka Goliszewskiego

Business Centre Club (BCC) zaprasza na udział w pierwszej edycji wydarzenia "BCC For The Future: Liderzy Jutra", organizowanym dla uczczenia pamięci założyciela BCC Marka Goliszewskiego. Pierwsza edycja już 22 września w Hotel Intercontinental w Warszawie pod patronatem WNP.PL.

"BCC For The Future: Liderzy Jutra" to wydarzenie, które ma uhonorować pamięć po Marku Goliszewskim i nagrodzić innowacyjnych polskich przedsiębiorców, którzy mają szanse być liderami naszej gospodarki w nadchodzącej niedalekiej przyszłości. To też okazja do wzięcia udziału w konferencji, na której zaproszone zostali czołowi przedstawiciele polskiego życia gospodarczego.

