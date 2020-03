Beata Kozyra: przyjmijmy tę Tarczę, ale natychmiast ją uzupełnijmy o postulaty biznesu

„Rozczarowanie” - tak firmy branży targowej nazywają tak to, co znalazło się w Tarczy antykryzysowej. Do końca wierzyliśmy, że rząd uwzględni nasze propozycje, lecz w dużej części ich zabrakło, co nie pozwoli poprawić płynności firm niezależnie od ich wielkości - mówi Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT).