Beata Szydło: kolejna kadencja nie będzie jednostronna

- Unia Europejska powinna się zmienić, a ta zmiana powinna polegać przede wszystkim na powrocie do korzeni i do trzymania się zasad traktatowych. W tej chwili jesteśmy świadkami próby nagminnego omijania traktatów. To, niestety, nie służy tej instytucji. To powoduje rozczarowanie wśród wielu państw członkowskich - uważa Beata Szydło.

Była premier zgadza się z treścią referatu wygłoszonego przez Mateusza Morawieckiego na Uniwersytecie w Heidelbergu, że „zasadniczą kwestią jest budowa silnej Unii Europejskiej opartej na suwerennych państwach narodowych i przestrzeganiu traktatów”.

- Tylko wtedy wydaje się, że ta instytucja ma szansę rozwoju - podkreśla.

Polski rząd żąda zmian. "Czy ustępstwa nie idą za daleko?"

Byłą premier pytamy o to, czy Polska powinna w tym momencie zgłaszać tak zasadnicze postulaty, sama mając nierozwiązane sporne kwestie z Komisją Europejską.

- Polska w ostatnich miesiącach wykazała naprawdę bardzo dużo dobrej woli, jeżeli chodzi o szukanie konsensusu z Komisją Europejską. Polski rząd jest bardzo otwarty. W naszym obozie politycznym trwa dyskusja, czy te ustępstwa nie idą za daleko i czy to jest dobry kierunek – odpowiada.

Jej zdaniem głos wielu państw członkowskich nie jest wystarczająco słyszalny. Zarówno w Komisji Europejskiej, jak i w Parlamencie Europejskim.

- W podobnym tonie jak my wypowiada się rząd włoski. Taka debata odbywa się także w Hiszpanii. Spodziewam się, że być może w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego ta debata nie będzie już tak jednostronna i rzeczywiście będziemy szukali najlepszych rozwiązań - dodaje posłanka.

Polskie wybory a powrót z Brukseli… do Brzeszcz

Była premier Beata Szydło ma być jedną z lokomotyw wyborczych jesiennego starcia w Polsce. Stawka jest wysoka, bo sondaże nie są jednoznaczne.

- W tej chwili koncentrujemy się na wyborach do parlamentu polskiego i wszyscy zdajemy sobie sprawę, że - nawet będąc w Brukseli - musimy pomagać naszemu ugrupowaniu, by te wybory wygrać - wyjaśnia.

Czy poza zewnętrznym wsparciem politycznej ofensywy w kraju Szydło jest gotowa dać także nazwisko na listę wyborczą?

- Na razie koncentruję się na pracy w Parlamencie Europejskim - ucina polityczka.

