– Po dostosowaniu stóp procentowych we wrześniu przestrzeń do ich dalszych obniżek znacząco zawęziła się – stwierdził prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Zdaniem Łukasza Stefanika z z domu maklerskiego XTB "to pozytywna wiadomość dla złotego".

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński sugeruje w wypowiedzi dla PAP Biznes, że może nie być dalszych obniżek stóp procentowych w bliskim terminie.

Glapiński argumentuje, że obecny poziom stóp, "uwzględniając oczekiwaną inflację, jest dodatni w ujęciu realnym".

W ocenie Łukasza Stefanika z XTB w przypadku braku kolejnych obniżek i korzystnej sytuacji globalnej kurs złotego będzie miał szansę na zniwelowanie chociaż części ostatnich strat.

W środowej rozmowie z PAP Biznes prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński odniósł się raz jeszcze do ostatniej niespodziewanie gwałtownej obniżki stóp procentowych w Polsce.

Złoty przeżywał ciężkie chwile po wrześniowej obniżce stóp

We wrześniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydował się na obniżkę stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych (większość analityków oczekiwała obniżki co najwyżej o 25 punktów bazowych). Ta zaskakująca decyzja doprowadziła do poważnego osłabienia złotego, co wywołało "interwencję słowną" ze strony szefa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa.

Jak w czwartek, 14 września, w wywiadzie dla agencji Bloomberga stwierdził Borys, "rząd ma instrumenty, które okazały się skuteczne już w 2022 r. w próbie utrzymania optymalnego kursu walutowego", a NBP w przyszłych decyzjach powinien "brać pod uwagę wpływ na złotego".

Jego słowa wywołały chwilowe umocnienie naszej waluty, co spowodowało komentarze sugerujące, że w tym samym czasie mogło dojść do interwencji walutowej również ze strony NBP.

Prezes NBP sugeruje, że dalszych obniżek może już nie być

W środę w wywiadzie dla PAP Biznes skutki decyzji Rady na kurs złotego skomentował sam prezes Glapiński. Jak stwierdził, "jesteśmy w reżimie płynnego kursu złotego, a więc wahania kursu są rzeczą naturalną".

Prezes NBP zasugerował również, że po wrześniowym "dostosowaniu", "przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych znacząco zawęziła się, choć nadal będzie się pojawiać wraz z napływającymi danymi".

Jak tłumaczył, wrześniowa decyzja Rady była uzasadniona znacznie bardziej optymistycznymi prognozami dotyczącymi przyszłej inflacji.

Zatem dzisiejszy poziom stóp NBP, uwzględniając oczekiwaną inflację, jest dodatni w ujęciu realnym. Biorąc pod uwagę spadek prognoz inflacji, realne stopy są wyższe niż były jeszcze kilka miesięcy temu – stwierdził Glapiński.

XTB: złoty ma szanse na zniwelowanie chociaż części strat

W ocenie Łukasza Stefanika z domu maklerskiego XTB, słowa Glapińskiego "to oczywiście pozytywna wiadomość dla złotego, bo w przypadku braku kolejnych obniżek i korzystnej sytuacji globalnej, będzie on miał szansę na zniwelowanie chociaż części ostatnich sporych strat".

Z kolei Janusz Jankowiak z JJ Consulting zauważył, że w wywiadzie Glapińskiego jest "dużo ostrożnego obchodzenia się z faktami". W szczególności Glapiński wskazał, że inflacja HICP w sierpniu wyniosła 9,5 proc., "czyli była jednocyfrowa".

Jak wskazał Jankowiak, cel inflacyjny NBP nie jest ustalany jednak na bazie wskaźnika HICP tylko CPI (a ten zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego utrzymuje się na poziomie 10,1 proc.). Nie za bardzo też jest jego zdaniem jasne, skąd Glapiński czerpie wiedzę na temat tego, że w przyszłym roku inflacja będzie poniżej obecnego poziomu stóp, gdy same prognozy NBP sugerują, że może być raczej nieco powyżej tego poziomu.

"Wygląda na to, że prezes Glapiński przez realne stopy (realne stopy to stopy nominalne minus inflacja – przyp. red.) rozumie przyszłe stopy skorygowane o przeszłą inflację. Słabiutko, oj, słabiutko… Trochę też wstyd" – zauważył Jankowiak.