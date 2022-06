Będą dodatkowe pieniądze dla MŚP na innowacje

MFiPR ma dodatkowe środki dla sektora MŚP na innowacje. W ramach konkursu można uzyskać dotacje do 10 mln zł. Posłowie podczas czwartkowych obrad Sejmu wyrażali jednak obawy, czy przedsiębiorcy zdążą przygotować wnioski, które należy złożyć od 12 lipca do 5 sierpnia 2022 r.

MFiPR ma dodatkowe środki dla sektora MŚP na innowacje. W ramach konkursu można uzyskać dotacje do 10 mln zł.

Środki na wdrażanie innowacji przez MŚP mają wzmocnić przedsiębiorstwa, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19 oraz w wyniku działań związanych z wojną na Ukrainie.

Budżet konkursu to 30 mln zł, ale pojawiają się oszczędności w ramach różnych innych działań i będziemy zwiększać budżet konkursu. Zakładamy, że nawet drugie tyle środków może się pojawić - zapowiada minister funduszy i polityki regionalnej.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak odpowiadała w czwartek w Sejmie na pytania bieżące posłów w sprawie konkursu wdrażania innowacji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Środki na wdrażanie innowacji przez MŚP mają wzmocnić przedsiębiorstwa, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19 oraz w wyniku działań związanych z wojną na Ukrainie.

zobacz też: MFiPR: miliardy euro na działalność badawczo-rozwojową i innowacje

Poseł Mariusz Trepka (PiS) pytał, jakie zmiany występują w tej edycji konkursu, termin realizacji zadań przez firmy oraz budżet konkursu i maksymalną kwotę dotacji.

zobacz też: Nowa platforma ma pomóc polskim firmom. Amazon już się zaangażował

- Maksymalna wartość dofinasowania, które może uzyskać przedsiębiorca, to maksymalnie 10 mln zł. Budżet konkursu to 30 mln zł, ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy na etapie zamykania programu (Polska Wschodnia - PAP), pojawiają się oszczędności w ramach różnych innych działań i będziemy zwiększać budżet konkursu. Zakładamy, że nawet drugie tyle środków może się pojawić. Chcemy więc stworzyć też listę rezerwową projektów do dofinansowania - poinformowała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Obawy o terminy

Poseł Marek Polak (PiS) wyraził obawę, czy przedsiębiorcy zdążą przygotować wnioski w konkursie. - Aby przedsiębiorcy mogli realizować projekty do końca 2023 r., do składanych wniosków będą musieli dołączyć wszystkie wymagane decyzje administracyjne, a czas na składanie wniosków to niewiele ponad trzy i pół tygodnia od 12 lipca do 5 sierpnia br. Czy zdaniem resortu to wystarczający okres? - pytał.

- Jesteśmy na etapie kończenia perspektywy finansowej 2014-2020. Zgodnie z regulacjami unijnymi aby wszystkie wydatki mogły być uznane za kwalifikowalne, muszą być poniesione do 31 grudnia 2023 r. W związku z tym, że pojawiły się oszczędności w programie Polska Wschodnia, mamy środki, które możemy wykorzystać na pewne działania w ramach tego programu - poinformowała posłów Małgorzat Jarosińska-Jedynak.

Dodała, że konkurs został ogłoszony 31 maja br. i od tego terminu przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania z dokumentacja konkursową, wnioskiem aplikacyjnym oraz wymaganymi dokumentami niezbędnymi do przedłożenia razem z wnioskiem. Potwierdziła też, że nabór wniosków rozpoczyna się 12 lipca br. i kończy się 5 sierpnia 2022 r.

Wydatki do końca 2023 r.

- Biorąc pod uwagę moment, do którego wydatki są kwalifikowalne, chcemy, żeby ten konkurs był konkursem szybkim i sprawnie przeprowadzonym. Po pierwsze rezygnujemy z działań związanych z pracami budowlanymi tak, aby nie trzeba było stawiać hal produkcyjnych, tylko żeby przedsiębiorcy w ramach tego konkursu mogli zakupić maszyny, urządzenia niezbędne do wdrażania innowacji, tak aby zdążyć z tym terminem 31 grudnia 2023 r. - wyjaśniła wiceminister.

Zwróciła uwagę, że resort usprawnił proces składania dokumentów przez mniejsze obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców, by zdążyli realizować inwestycje w terminie. Wiceminister wyliczyła, że wystarczy, że będzie to innowacyjność na skale przedsiębiorstwa, a nie regionu, zmniejszono też wymagania dotyczące ilości dokumentów. Jarosińska-Jedynak zaznaczyła również, że kwestia związana z uzyskaniem pożyczki na realizację danej inwestycji jest obligatoryjna dopiero w momencie podpisania umowy z wnioskodawcą, a nie złożenia dokumentów.

- Jeśli przedsiębiorcy dobrze przemyślą swoje projekty zgodnie z założeniami konkursu, to czas na złożenie wniosków jest wystarczający - zapewniła wiceminister.

Jarosińska-Jedynak przyznała, że kwestie związane z pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi muszą być przedłożone w momencie złożenia wniosku o dofinasowanie "po to, żeby to były przygotowane inwestycje, by nie było problemów z przesuwaniem terminu w 2023 r., bo jest on nienaruszalny. To są wymogi KE" - podkreśliła.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl