Będą duże zmiany. Patent o wiele szybciej

Zastąpienie procedury badawczej rejestracyjną, jedna opłata zamiast trzech różnych, prawo do opozycji - to tylko niektóre ze zmian, jakie proponuje w nowym projekcie ustawy Prawo własności przemysłowej Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

- Tak naprawdę trudno wybrać zmianę, która jest najważniejsza - mówi w rozmowie z WNP.PL Ewa Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło nowy projekt ustawy Prawo własności przemysłowej.

Nowe przepisy o połowę mają skrócić czas oczekiwania na uzyskanie prawa do patentu oraz wzoru użytkowego (to tzw. mały patent – rozwiązania techniczne nie dotyczące obszaru chemii, biotechnologii czy farmacji).

Celem zmiany pozostaje uregulowanie w jednym akcie prawnym w przejrzysty sposób nowych rozwiązań i skrócenie procedur.

Jedna z istotnych zmian dotyczy zastąpienia, w przypadku wzorów użytkowych, obecnej procedury badawczej procedurą rejestrową. Procedura rejestrowa jest znacznie uproszczona w stosunku do procedury badawczej. Ma przypominać tą stosowaną obecnie w przypadku wzorów przemysłowych.

- Przy patentach jest nadal system badawczy - jesteśmy tu związani prawem międzynarodowym, konwencjami. Wzory użytkowe są natomiast wyjęte spod tego systemu i w tej mierze mogliśmy dokonać bardziej rewolucyjnej zmiany - mówi prezes Urzędu Patentowego Edyta Demby-Siwek.

Pozwoli to na szybsze rozpatrywanie zgłoszeń. Proponowana zmiana jest niejako odpowiedzią na zgłaszane przez przedsiębiorców od lat postulaty.

– Przedsiębiorcy często są zdziwieni, słysząc, że czas oczekiwania na udzielenie patentu to 3 lata. Wydaje im się to terminem bardzo odległym, dlatego chcieliśmy go skrócić (…). Ten czas w porównaniu do czasu europejskiego, gdzie procedura trwa nawet 4,5 roku, jest stosunkowo krótki, ale ciągle to trzy lata... Dla małego czy średniego przedsiębiorcy są jak epoka – dodaje Edyta Demby-Siwek.

"Opozycja"

Rolą prawa własności przemysłowej pozostaje ochrona przede wszystkim wynalazków, topografii, układów scalonych, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych. Prawa te są chronione np. poprzez udzielanie patentów i praw ochrony. Powinny zabezpieczać przed dokonywaniem naruszeń i określają ramy prawne dotyczące dysponowania nimi w obrocie gospodarczym.

W nowym projekcie ustawy Prawo własności przemysłowej pojawia się zupełnie nowa forma ochrony – opozycja.

Opozycja to tak naprawdę sprzeciw, który teraz obowiązuje w odniesieniu do znaków towarowych. By odróżnić sprzeciw po rejestracji wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego czy topografii układów scalonych nazwano go jednak właśnie takim mianem.

- Opozycja jest wtedy, gdy uważamy, iż mamy podobne prawo na rynku i się sprzeciwiamy rejestracji podobnego znaku towarowego – mówi Edyta Demby-Siwek.

Opłaty

Projekt nowej ustawy nie jest całkowitą rewolucją – jak mówią autorzy – lecz wprowadza zmiany - ewolucję istniejących rozwiązań. Polegają one głównie na drobnych usprawnieniach proceduralnych i doprecyzowaniu pojęć. Dotyczy to także opłat.

– Dla nas tak naprawdę zmianą, która jest najistotniejsza, pozostaje ta związana z regulowaniem opłat. Do tej pory, by uzyskać prawo, trzeba było wnieść trzy różne opłaty. Nowe przepisy zmienią je na jedną. To bardzo skróci i wyeliminuje wiele czynności administracyjnych – podkreśla prezes Urzędu Patentowego.

Całość rozmowy z Ewą Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego - poniżej

