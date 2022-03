Będą duże zmiany w podatkach. PIT ma zmaleć do 12 proc.

Premier Mateusz Morawiecki i wiceminister finansów Artur Soboń ogłosili rządowe plany dotyczące zmian w podatkach. Wśród nich znalazło się m.in. obniżenie stawki PIT z 12 do 17 proc.

- To są trudne czasy i w związku z tym przygotowujemy kolejne elementy Tarczy Antyputinowskiej, która ma przynajmniej częściowo chronić polskie rodziny przed skutkami wojny, które są okrutne na Ukrainie, ale są też bardzo niedobre w Europie i w Polsce - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



Szef rządu poinformował 24 marca, ze rząd przygotował propozycję obniżenia podstawowej stawki podatku PIT z 17 do 12 proc.





Premier @MorawieckiM w #KPRM : Do konsultacji kierujemy projekt obniżki podatku PIT z 17 na 12 %. To jest ten próg, który obowiązuje wszystkich. Zarówno emerytów czy osoby pracujące na umowie o pracę. #NiskiePodatki

Mateusz Morawiecki zapowiedział stworzenie specjalnego mechanizmu osłonowego dla organizacji pożytku publicznego. - Organizacje pożytku publicznego często przy takich zmianach martwią się, że nie otrzymają 1 proc. podatku. Aby nie było straty dla tych organizacji, wprowadzimy mechanizm osłonowy - oświadczył.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Kończymy z takim rozwiązaniem, które było krytykowane przez księgowych i wielu ludzi - ulga dla klasy średniej. Jeśli te rozwiązania spotkają się z dobrym przyjęciem, to od 1 lipca chcemy je wdrożyć i zrezygnować z ulgi dla klasy średniej. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 24, 2022

Zmiany pozytywne lub neutralne dla podatników

Zobacz także: Rozpędzająca się gospodarka może ostro wyhamować. Czeka nas nowa rzeczywistość Premier poinformował, że rząd zamierza zlikwidować ulgę dla klasy średniej, którą wprowadził z początkiem 2022 roku wraz z Polskim Ładem.- Kończymy z takim rozwiązaniem, które było krytykowane przez księgowych i wielu ludzi - ulga dla klasy średniej. Jeśli te rozwiązania spotkają się z dobrym przyjęciem, to od 1 lipca chcemy je wdrożyć i zrezygnować z ulgi dla klasy średniej - powiedział Mateusz Morawiecki.- Proponujemy trwałą dobrą zmianę dla wszystkich podatników, ze względu na to, że naprawiony system podatkowy, naprawiony system budżetowy daje nam przestrzeń do tego typu zmian - zapewnił Morawiecki.Premier zaznaczył, że zmiany podatkowe mają m.in. pozwolić złagodzić negatywne skutki ekonomiczne wojny, która rozgrywa się właśnie na Ukrainie.- Rosja prowadzi okrutną wojnę przeciwko Ukrainie. Żeby ocalić Ukrainę to albo Ukraina musi wygrać militarnie, albo Rosja musi zostać pokonana gospodarczo. Pokonanie gospodarcze Rosji oznacza nałożenie ogromnych sankcji - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Już wcześniej zmiany w podatkach zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń. "Zmiany w podatkach będą miały charakter powszechny, a nie selektywny" - oznajmił w środę 23 marca wiceminister finansów Artur Soboń.

"Zmiany obejmą zarówno podatników na skali, jak i przedsiębiorców rozliczających się w inny sposób" - powiedział także Artur Soboń.

Minister zastrzegł, że zmiany będą albo pozytywne dla podatników, albo neutralne, bo tylko takie zmiany mogą być wprowadzane w trakcie roku podatkowego.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianami w podatkach dochodowych, które mają poprawić niektóre rozwiązania wprowadzone od początku roku w ramach podatkowej części Polskiego Ładu, która weszła w życie 1 stycznia. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadził program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc.