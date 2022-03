Będą kolejne zmiany w PIT. Soboń zaprasza do rozmów

Jutro (24 marca) rano pokażę opinii publicznej i przekażę do konsultacji społecznych zmiany w PIT – napisał wiceminister finansów Artur Soboń.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianami w podatkach dochodowych.

"Zmiany obejmą zarówno podatników na skali, jak i przedsiębiorców rozliczających się w inny sposób" - powiedział Artur Soboń.

Pytany, czy to oznacza, że zniknie ulga dla klasy średniej, stwierdził, że ulga dla klasy średniej nie miała charakteru powszechnego.

"Jutro rano pokażę opinii publicznej i przekażę do konsultacji społecznych zmiany w PIT. Dialog ten traktuję serio i czekam na uwagi, bez których nie będzie dobrego projektu. W czwartek zapraszam księgowych i doradców podatkowych, w piątek przedsiębiorcy, pracodawcy, dostawcy IT" - napisał w środę wieczorem na swoim profilu na Twitterze wiceminister finansów Artur Soboń.





W Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianami w podatkach dochodowych, które mają poprawić niektóre rozwiązania wprowadzone od początku roku w ramach podatkowej części Polskiego Ładu.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc.

Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5701 zł do 12 800 zł. Na początku stycznia media informowały jednak o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci).

Soboń: zmiany w podatkach będą miały charakter powszechny a nie selektywny

W rozmowie z PAP zastrzegł, że zmiany będą albo pozytywne dla podatników, albo neutralne, bo tylko takie zmiany mogą być wprowadzane w trakcie roku podatkowego.



