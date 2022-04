Będą kolejne zmiany w podatkach dla firm. Ma być lepiej

Dziś zostaną przedstawione szczegóły zmian podatkowych, które wejdą w życie od 1 lipca tego roku - wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Artura Sobonia. Ujawnił on, że przedsiębiorcy będą mieli ponownie możliwość wyboru formy opodatkowania.

24 marca rząd przedstawił propozycje zmian podatkowych, które miałaby obowiązywać w rozliczeniu rocznym za cały rok podatkowy 2022 i w latach kolejnych, ale w zaliczkach - już od 1 lipca tego roku.

Udało się wypracować rozsądny kompromis. Konsultacje trwały 10 dni. Trochę tych zmian jest, które uwzględniają te kosultacje. Dzisiaj je pokażemy - powiedział Artur Soboń.

Zrezygnowano z kilku propozycji, które miały zostać wprowadzone od 1 lipca w imię wykonalności i pragmatyzmu - dodał.

"Mogę to dzisiaj już potwierdzić, że po rozmowach z doradcami podatkowymi oraz organizacjami księgowych i biur rachunkowych udało się wypracować rozsądny kompromis. (...) To jest kompromis, który (...) pozwoli przedsiębiorcom na to, aby ponownie sobie policzyć, czy wybór, którego dokonali w postaci ryczałtu (...) w sytuacji, w której mamy tak dużą obniżkę na skali, z 17 na 12 proc., (...) czy nie powinni po raz kolejny mieć możliwości wyboru i taka możliwość będzie" - powiedział Soboń w środowym programie Rzecz o Polityce "Rzeczpospolitej".

Przypomniał, że 24 marca rząd przedstawił propozycje zmian podatkowych, które miałaby obowiązywać w rozliczeniu rocznym za cały rok podatkowy 2022 i w latach kolejnych, ale w zaliczkach - już od 1 lipca tego roku.



"Konsultacje trwały 10 dni. Po tym okresie przez kolejny tydzień rozmawialiśmy ze wszystkimi zainteresowanymi, którzy nam te uwagi składali. Odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań, przede wszystkim z dostawcami oprogramowania, które jest niezbędne dla procesów księgowych, z samymi księgowymi, biurami rachunkowymi, doradcami podatkowymi, przedsiębiorcami, związkami, samorządem, organizacjami pożytku publicznego. Krótko mówiąc - ze wszystkimi zainteresowanymi" - mówił wiceminister. "Trochę tych zmian jest, które uwzględniają te konsytuacje. Dzisiaj je pokażemy" - dodał.





Zgodnie z zaproponowanymi przez resort finansów rozwiązaniami, od 1 lipca tego roku ma zostać obniżona dolna stawka PIT z 17 proc. do 12 proc., zlikwidowana zostanie tzw. ulga dla klasy średniej, a przedsiębiorcy będą mogli wyłączyć składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania. W projekcie ustawy zapisano także powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców oraz zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022).

