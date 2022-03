Będą kolejne zmiany w Polskim Ładzie

Wszystkie zmiany, jakie zaproponujemy do podatkowego Polskiego Ładu będą z korzyścią dla podatników - zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

Artur Soboń zapewnił, że ministerstwo intensywnie pracuje nad pakietem zmian do podatkowego Polskiego Ładu - w sprawie PIT oraz CIT.

W pierwszej kolejności trafi on do samych zainteresowanych - do księgowych, kadrowych, doradców podatkowych, związków zawodowych, organizacji pracodawców - zaznaczył.

Uwagi, które będą zmieniały projekt na korzyść podatników i będą wpisywały się w logikę tych propozycji chciałbym uwzględnić. Wręcz zachęcam do tego, aby wskazywać nam te błędy, które mogą być w tych projektach przez nas niezauważone - dodał.

Wiceminister brał udział we wtorkowym posiedzeniu połączonych sejmowych komisji finansów oraz gospodarki podczas której debatowano na temat społecznych, gospodarczych i finansowych skutków wprowadzenia Polskiego Ładu.

Przedstawiciel resortu finansów przyznał, że w przypadku obowiązujących już przepisów miał miejsce "deficyt dialogu". "Te uwagi, które będą zmieniały projekt na korzyść podatników i będą wpisywały się w logikę tych propozycji chciałbym uwzględnić. Wręcz zachęcam do tego, aby wskazywać nam te błędy, które mogą być w tych projektach przez nas niezauważone" - dodał.

Wiceminister przypomniał, że projektowana nowelizacja przepisów podatkowych dot. Polskiego Ładu nastąpi w trakcie roku podatkowego. "W związku z tym zgodnie z jednoznaczną linią orzeczniczą wszystkie zmiany podatkowe muszą być na korzyść podatników" - podkreślił.

Soboń dodał, że mówienie o wycofaniu się z wprowadzonych zmian, wycofaniu się rządu z Polskiego Ładu "ma wymiar publicystyczny". Zwrócił uwagę, że obowiązujące od 1 stycznia nowe przepisy podatkowe w dużej mierze są korzystne dla podatników i to musi być też respektowane. "Każda (nowa - PAP) propozycja, która będzie przez nas zaproponowana będzie miała gwarancję korzyści dla wszystkich podatników" - zapewnił.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 12 800 zł.

Na początku stycznia media informowały jednak o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany w podatkowej części Polskiego Ładu.

