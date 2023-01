Będą nowe jednostki specjalne do zwalczania przestępczości vatowskiej

Od lutego w urzędach celno-skarbowych powstaną piony wyspecjalizowane w zwalczaniu przestępczości vatowskiej i akcyzowej. To będzie większa integracja komórek dochodzeniowo-śledczych, kontrolnych, analitycznych i tych zajmujących się odzyskiwaniem mienia.

- Chodzi przede wszystkim o integrację i zmianę organizacyjną, aby zapewnić jeszcze lepszą współpracę pomiędzy pracownikami i funkcjonariuszami. Zwalczanie przestępczości musi opierać się na większej współpracy. Kontrola celno-skarbowa i analityka wspierają obszary dochodzeniowo-śledcze czy operacyjno-rozpoznawcze i na odwrót. Teraz będzie to funkcjonowało jeszcze sprawniej – powiedział w wywiadzie dla Business Insider Polska wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk.

W 2022 r. KAS zabezpieczyła majątek przestępców wart ponad 300 mln zł w ramach postępowań przygotowawczych w sprawach karnych skarbowych.

Bartosz Zbaraszczuk przyznał w rozmowie z BI, że przestępczość podatkowa całkiem nie zanika, ale jej skala jest dużo mniejsza niż kilka lat temu.

- Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż 10 - 12 lat temu. Obecnie trudniej jest zniknąć z radaru KAS, m.in. za sprawą narzędzi, w które nas wyposażono. Oczywiście luka w VAT nadal istnieje, bo co do zasady nie da się jej zredukować do zera. Przestępczość podatkowa też całkiem nie zanika. Natomiast mogę powiedzieć, że jej skala jest dużo mniejsza niż kilka lat temu. Coraz trudniej jest ukryć przestępczy proceder – dodał wiceminister.

