Będą stacje tankowania wodoru PKN Orlen w Bielsku-Białej, Gorzowie Wlkp., Krakowie, Warszawie i Pile

PKN Orlen zbuduje do 2025 r. ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile. Na ten cel, jak poinformował koncern, otrzymał ponad 60 mln zł bezzwrotnego dofinansowania z unijnego programu CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Informując o planowanych inwestycjach PKN Orlen podkreślił, że zgodnie z przyjętą strategią wodorową, Grupa Orlen do 2030 r. otworzy ponad 100 stacji tankowania wodoru w Europie Środkowej - w tym roku koncern uruchomił swoją pierwszą w Polsce mobilną stację w Krakowie, a w przyszłym roku do użytku zostaną oddane dwa obiekty: w Poznaniu i Katowicach.

PKN Orlen ogłaszając w środę, że "zbuduje ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile", zaznaczył, iż "otrzymał na ten cel ponad 60 mln zł bezzwrotnego dofinansowania z unijnego programu CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility".

Jak wyjaśniono w informacji, nowe stacje tankowania wodoru, które powstaną w ramach przyznanego dofinansowania drugiej fazy projektu "Clean cities - hydrogen mobility in Poland", będą przeznaczone do "zasilania środków komunikacji publicznej, samochodów osobowych, a docelowo także pojazdów ciężarowych".

"Zgodnie z założeniami, stacje w Bielsko-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile zostaną oddane do użytku w połowie 2025 r." - zapowiedział PKN Orlen.

Koncern oznajmił przy tym, że już w drugiej połowie 2023 r. otwarte zostaną stacje tankowania wodoru w Poznaniu i Katowicach, na których budowę PKN Orlen otrzymał dofinansowanie z CEF Transport Blending Facility w ubiegłym roku, w ramach pierwszej fazy projektu "Clean cities - hydrogen mobility in Poland".

"Będą to ogólnodostępne, całodobowe obiekty, przystosowane do użytkowania przez wszystkie pojazdy zasilane wodorem - zarówno w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych, jak i 350 barów dla autobusów i ciężkiego transportu" - wyjaśnił PKN Orlen. Dodał przy tym, że planowana infrastruktura umożliwi tankowanie łącznie ponad 40 autobusów, a także samochodów osobowych i innych pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi.

W planie jest również, jak poinformował koncern, budowa stacji tankowania wodoru w Wałbrzychu.

"Budujemy nowoczesną gospodarkę wodorową w Europie. Nasz projekt znalazł się w prestiżowym gronie 24 europejskich przedsięwzięć objętych dofinansowaniem wspierającym rozwój infrastruktury paliw alternatywnych. To potwierdza, że ścieżka wyznaczona przez naszą strategię wodorową jest właściwym kierunkiem rozwoju zrównoważonego biznesu" - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w środowym komunikacie spółki.

Jak podkreślił, Grupa Orlen nie zwalnia tempa w tego typu inwestycjach, mając świadomość, że "wodór to przyszłość motoryzacji".

"Intensyfikujemy prace związane z jego wdrażaniem w transporcie, wzmacniając w ten sposób naszą pozycję na europejskim rynku. Budujemy kolejne stacje tankowania wodoru, równolegle nawiązując współpracę z samorządami i miejskimi spółkami komunikacyjnymi, które będą potencjalnymi odbiorcami tego przyjaznego środowisku paliwa" - zaznaczył Obajtek.

PKN Orlen zwrócił m.in. uwagę, że zapotrzebowanie jednego autobusu na paliwo wodorowe wynosi 30 kg na dzień, co pozwala na przejechanie ok. 300 km. Zastosowanie ekologicznej technologii wodorowej w transporcie znacząco przyczynia się do poprawy jakości powietrza oraz obniżenia poziomu hałasu w miastach - zaznaczono.

PKN Orlen przypomniał jednocześnie, że zgodnie ze swą strategią do 2030 r. przeznaczy 7,4 mld zł na inwestycje w wodór nisko i zeroemisyjny. W tym czasie ma powstać międzynarodowa sieć hubów wodorowych koncernu oraz sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji, przy czym w Polsce powstanie ok. 57 stacji, na Słowacji ok. 26, a w Czechach ok. 28.

Informując o efektach uruchomienia swej pierwszej w Polsce mobilnej stacji tankowania wodoru w Krakowie, PKN Orlen wspomniał, że wodór pochodzący z biorafinerii Grupy Orlen w Trzebini napędza też ogniwa autobusu zeroemisyjnego testowanego w krakowskiej komunikacji miejskiej.

"Tylko w pierwszym tygodniu autobus zatankował wodór 6 razy i przejechał na nim 800 km z zerową emisją CO2. Do tej pory na potrzeby krakowskiego autobusu PKN Orlen dostarczył już blisko 750 kg wodoru" - wyliczył koncern.

Zobacz naszą najnowszą rozmowę z ministrem Weberem. Duże zmiany na autostradach!

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl