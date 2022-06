Będą zmiany w tarczach PFR

We wtorek rząd zajmie się projektami uchwał wprowadzających zamiany w tarczach Polskiego Funduszu Rozwoju - wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Przewidziano, że PFR zapewni finansowanie przejściowe inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Zmiany mają m.in. umożliwić finansowanie Krajowego Planu Odbudowy zanim jeszcze napłyną pieniądze z UE.

Po wyczerpaniu środków przekazanych z budżetu środków europejskich PFR zapewni finansowanie przejściowe ze środków pochodzących z emisji obligacji na rynkach krajowych i zagranicznych

Chodzi o uchwały w sprawie trzech programów: "Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm", "Tarcza finansowa 2.0" oraz Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla dużych firm" oraz "Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm".

Projektowane zmiany - jak napisano w uzasadnieniu do pierwszego projektu - wskazują PFR jako instytucję, która - "jeśli zajdzie taka potrzeba" - zapewni finansowanie przejściowe przedsięwzięciom finansowanym w ramach KPO. Zaznaczono, że PFR ma już doświadczenie we wdrażaniu podobnych instrumentów (m.in. tzw. Tarcz antykryzysowych) oraz zdolność pozyskiwania finansowania dłużnego na rynkach finansowych.

Wskazano też, że planowane jest zasilanie PFR ze środków bezzwrotnych z instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility - RFF) w formie płatności z budżetu środków europejskich. - Mechanizm tego zasilenia przewiduje przekazanie środków zaplanowanych w budżecie środków europejskich, a pochodzących z zaliczki i płatności okresowych z KE, na podstawie zlecenia płatności złożonego w BGK przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Po wyczerpaniu środków przekazanych z budżetu środków europejskich PFR zapewni finansowanie przejściowe ze środków pochodzących z emisji obligacji na rynkach krajowych i zagranicznych - czytamy.

PFR tylko przekaźnikiem

Zaznaczono, że PFR będzie odpowiadał wyłącznie za zapewnienie i przekazywanie finansowania do uprawnionych odbiorców wypłat. Nie będzie natomiast podejmował decyzji o dokonywaniu wypłat na rzecz uprawnionych podmiotów. Decyzje co do przyznawania środków na poszczególne przedsięwzięcia - jak wskazano - będą podejmowane przez wyznaczone do tego organy - instytucje odpowiedzialne za inwestycje i jednostki wspierające.

Szczegółowe zasady wykonywania zadań przez PFR - jak napisano - zostaną ustalone w umowie, którą Fundusz będzie zawierał z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego (podmiot odpowiedzialny za koordynację realizacji planu rozwojowego) działającym w porozumieniu z ministrem właściwym do sprawę finansów publicznych.

MF zabezpieczy środki

Dodano, że środki na pokrycie wynagrodzenia PFR oraz kosztów pozyskania, obsługi i spłaty finansowania pozyskanego przez Fundusz w części, w której nie zostaną sfinansowane ze środków budżetu środków europejskich zasilanego środkami Funduszu Odbudowy i Rozwoju, zostaną pokryte z wydatków budżetu państwa. Wydatki na ten cel zostaną zabezpieczone przez Ministra Finansów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm" zakłada, że małe i średnie firmy, które otrzymały wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 nie będą zobowiązanie do zwrotu całej przyznanej subwencji, nawet jeśli do 30 czerwca 2022 r. nie rozliczą zwrotu różnicy pomiędzy kwotą subwencji, a rzeczywistym spadkiem swoich przychodów.

Tarcze do zmiany

- Biorąc pod uwagę sygnały napływające do Ministerstwa Rozwoju i Technologii od organizacji zrzeszających przedsiębiorców, z których wynika, że dokonanie zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. może okazać się problematyczne dla beneficjentów, proponuje się odstąpienie od warunku programowego przewidującego, że niedokonanie zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej we wskazanym terminie (tj. do 30 czerwca 2022 r.) pociągnie za sobą negatywną konsekwencję w postaci postawienia całej kwoty udzielonej subwencji finansowej w stan natychmiastowej wymagalności - czytamy.

Projekt uchwały Rady Ministrów zmienia też uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro, małych i średnich firm".

Zgodnie z projektowanymi zmianami do Programu 1.0 zostaną wprowadzone postanowienia mające na celu: umożliwienie finansowania inwestycji w ramach KPO, m.in. ze środków Funduszu; zaangażowanie PFR, który - gdy będzie taka potrzeba - zapewni przejściowe finansowanie inwestycji w części finansowanej ze środków bezzwrotnych z instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności; odstąpienie od warunku programowego zgodnie, z którym zmian alokacji środków pomiędzy Programem 1.0 i innymi programami, których realizację powierzyła lub powierzy PFR S.A. Rada Ministrów.

Projekt uchwały RM zakłada również zmianę uchwały w sprawie programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla dużych firm"

Jak wyjaśniono w projekcie, zgodnie z postanowieniami Programu PFR może dokonywać zmian alokacji środków pomiędzy Tarczą Płynnościową dla Dużych Firm, Tarczą Finansową dla Dużych Firm oraz Tarczą Kapitałową dla Dużych Firm po uprzednim wyrażeniu zgody w formie uchwały przez Radę Ministrów. Jakakolwiek zmiana alokacji pomiędzy działaniami notyfikowanymi do Komisji Europejskiej powyżej 20 proc. wartości notyfikowanej pomocy publicznej, wymaga dokonania notyfikacji do Komisji Europejskiej - zaznaczono.

