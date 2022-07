Będzie 3,2 mld zł na finansowanie start-upów

3,2 mld zł na finansowanie start-upów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. - Spodziewamy się, że zostanie on zatwierdzony przez KE w ciągu najbliższych kilku tygodni - poinformował w środę wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek.

Na przełomie 2022 i 2023 roku ruszy nowa edycja programów zarządzanych przez PFR Ventures, które ponownie zostaną zasilone z unijnego budżetu.

W ostatnich latach rynek Venture Capital w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Przyczyniają się do tego instrumenty kapitałowe współfinansowane z środków UE.

Ministerstwo Funduszy poinformowało, że w ramach Funduszy Europejskich dla Nowej Gospodarki zakłada realizację pięciu programów, wspierających spółki na różnych etapach rozwoju:

- Na przełomie 2022 i 2023 roku ruszy nowa edycja programów zarządzanych przez PFR Ventures, które ponownie zostaną zasilone z unijnego budżetu. Tym razem będzie to 1,9 mld zł z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dzięki temu na wsparcie będzie mogło liczyć ok. 500 startupów - poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dodano, że z końcem 2022 roku planowane jest uruchomienie środków z programu Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki (FENG), które będą zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z PFR Ventures. Nowe środki pozwolą na zasilenie około 50 funduszy Venture Capital, w których wkład publiczny wyniesie 1,9 mld zł, a dodatkowe 1,3 mld zł dołożą inwestorzy prywatni. Te pieniądze trafią do najlepszych start-upów z potencjałem na szybki rozwój - zaznaczono w komunikacie.

Dynamiczny rozwój

- W ostatnich latach rynek Venture Capital w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Przyczyniają się do tego instrumenty kapitałowe współfinansowane z środków UE. Będą one również ważną częścią programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027, którego negocjacje zmierzają już do końca. Spodziewamy się, że zostanie on zatwierdzony przez Komisję Europejską w ciągu najbliższych kilku tygodni. Na instrumenty kapitałowe przeznaczymy ponad 1,9 mld zł ze środków UE. Dzięki temu chcemy wspierać powstawanie i rozwój start-upów w Polsce - stwierdził Jacek Żalek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

- W ostatnich latach doszło też do potężnej zmiany w świadomości uczestników rynku. Pojawia się więcej projektów, które jeszcze parę lat temu "odbiłyby się" od funduszy. Teraz apetyt na finansowanie innowacji jest większy - skomentował prezes PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz.

Zaznaczono, że programy zarządzane przez BGK i PFR Ventures mają stymulować różnego typu inwestycje w start-upy. Część z nich skupia się na zapewnieniu finansowania dla najmłodszych projektów, inne umożliwiają rozwijanie projektów z partnerami w postaci korporacji lub aniołów biznesu.

Pięć programów

MFiPR poinformowało, że w ramach Funduszy Europejskich dla Nowej Gospodarki zakłada realizację pięciu programów, wspierających spółki na różnych etapach rozwoju: dla spółek na najwcześniejszym etapie, które dopiero kształtują swój model biznesowy i są przed pierwszą komercyjną sprzedażą swojego produktu lub usługi:

Starter - dofinansowanie 816 mln zł na realizację inwestycji w małe i średnie firmy znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju (seed i start-up), które w większości będą też przed pierwszą komercyjną sprzedażą.

Biznest - dofinansowanie 210 mln zł na realizację inwestycji w spółki MŚP znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju (seed i start-up) oraz aktywizacja rynku inwestorów prywatnych, w szczególności Aniołów Biznesu zapewniających finansowanie w formule smart money.

Dla spółek w fazie wzrostu i ekspansji międzynarodowej, które wdrażają lub mają zamiar wdrożyć czy rozwinąć innowacyjne rozwiązania lub przechodzą na nowe rynki:

Otwarte Innowacje - dofinansowanie 424 mln zł inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa z komponentem B+R+I znajdujące się zarówno na wczesnych jak i dalszych etapach rozwoju.

KOFFI - dofinasowanie 165 mln zł na inwestycje przez pośredników finansowych w małe i średnie przedsiębiorstwa na etapie wzrostu, rozwoju, ekspansji, będące w fazie rozszerzania działalności lub realizacji nowych projektów, a także przechodzące na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

CVC - dofinansowanie 295 mln zł. Środki z FENG dostarczane będą MŚP przez Fundusze CVC (Corporate Venture Capital) wraz ze środkami inwestorów korporacyjnych.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) w latach 2014-2020 , przy wsparciu ze środków z Unii Europejskiej, PFR Ventures alokowało 1,5 mld zł do funduszy Venture Capital. Z tych pieniędzy sfinansowano już ponad 250 projektów, a łączna wartość inwestycji przekroczyła 950 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl