Będzie deficyt w budżecie. Ale nie musi być zabójczy

Ogłoszona przez rząd tarcza antykryzysowa to – jak powiedział premier Mateusz Morawiecki - 212 mld zł. Skąd rząd weźmie na to pieniądze? Aż tyle szukać nie musi…

Ostrożnie zakładając, najprawdopodobniej zakończymy ten rok kilkudziesięciomiliardowym deficytem (raczej jednak dwu- niż trzy cyfrowym). Trudno znaleźć ekonomistów - niezależnie od sympatii do konkretnych szkół ekonomicznych - którzy by w obecnej szczególnej sytuacji przeciwko takiemu deficytowi protestowali. Okoliczności są absolutnie nadzwyczajne.



Większość specjalistów zwraca jednak uwagę, że w dłuższej perspektywie trzeba się będzie zabrać za naprawę finansów publicznych i zmniejszenie poziomu zadłużenia. Ale przyjdzie na to czas po przejściu – miejmy nadzieję, że w miarę bezpiecznym – obecnego kryzysu.

Problematyczna jest na razie natomiast zapowiedź programu inwestycji publicznych, który ma pochłonąć 30 mld zł - idzie o szczegóły. Z dotychczasowych wypowiedzi kręgów rządowych można wyciągnąć wniosek, że powstanie specjalny fundusz, co wskazywałoby, że formalnie ta kwota nie stanowiłaby bezpośredniego obciążenia dla budżetu (w końcu po to się zwykle powołuje podobne fundusze), chociaż dla finansów publicznych - już tak.W sumie deficyt może być jednak jeszcze wyższy – mówiliśmy bowiem o stronie wydatkowej, natomiast problem może się pojawić po stronie przychodowej. Obecnie nie działa tysiące firm, nie wiadomo też, jak długo potrwa ta wymuszona przerwa - naprawdę trudno tu o szacunki, ale można być pewnym, że wpływy podatkowe w tym roku będą znacznie mniejsze od zakładanych. Także ZUS będzie zapewne wymagał większej niż planowano dotacji (chociaż w tym przypadku też można obejść formalne zwiększenie deficytu poprzez zaciąganie przez ZUS pożyczek). I tu trudno dziś jednak oszacować skalę spadku wpływów.Premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że nie ma dziś konieczności nowelizacji budżetu. To jednak - precyzyjnie rzecz ujmując - oznacza, że nie ma takiej konieczności teraz. Co więcej: taka operacja byłaby niewskazana. Lepiej poczekać kilka miesięcy, kiedy będzie już bardziej znana skala budżetowych ubytków. i dokonać jednej gruntownej nowelizacji, zamiast na przykład modyfikować budżet co kilka tygodni.