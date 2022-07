Będzie kłopot z wnioskami o wakacje kredytowe. Nie sprzyjają terminy

Prezydent Andrzej Duda ma dziś w Belwederze podpisać ustawę o pomocy dla kredytobiorców, która wprowadza tak zwane wakacje kredytowe oraz reformuje wskaźnik WIBOR. Pożyczkobiorcy będą mieli mało czasu na złożenie w bankach wniosków o wakacje.

Wszystko wskazuje na to, że na złożenie wniosku o wakacje kredytowe w sierpniu i września pozostanie tylko parę dni czasu.

8 zawieszonych rat zapłacimy za kilka lub kilkanaście lat.

Ustawa dotyczy wyłącznie pożyczek zaciągniętych w polskiej walucie.

Po przyspieszonej procedurze legislacyjnej ustawa o pomocy kredytobiorcom i reformie WIBOR-u ma zostać podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w Belwederze 14 lipca o godzinie 11.30. To jednak nie jest ostatni etap ponieważ dopiero oficjalna publikacja w Dzienniku Ustaw nadaje konstytucyjny bieg całej sprawie. W zapisach ustawowych jest przyjęty 14-dniowy okres vacatio legis. Oznacza to, że zacznie ona obowiązywać od 28 lipca. Dopiero od tego momentu posiadacze kredytów hipotecznych zaciągniętych w polskiej walucie będą mogli złożyć do banku wniosek o zawieszenie pierwszych dwóch rat.

Czytaj także: Wakacje kredytowe już od sierpnia

W ramach rozwiązania ustawowego będzie można wnioskować o zawieszenie czterech rat w 2022 roku i czterech rat w 2023 roku. Przy czym trzeba pamiętać, że terminy zostały ściśle określone i nie ma w tej kwestii dowolności. W tym roku wskazane terminy to dwa miesiące w okresie od 1 sierpnia do 31 września oraz kolejne dwa miesiące liczone od 1 października do 31 grudnia. Jeśli ktoś nie złoży na czas wniosku termin przepada i nie przechodzi na kolejne miesiące, ani w tym, ani w kolejnym roku.

Wniosek powinien być złożony na tyle z dużym wyprzedzeniem, aby można było właściwie zaksięgować dany okres jako miesiąc, który będzie rozliczany na zakończenie umowy podpisanej z bankiem. Przy czym wartość raty obowiązująca w tym i w przyszłym roku będzie miała identyczną wysokość za 20 czy 25 lat, kiedy przypadać będą ostatnie spłaty.

Czytaj także: Prezydent podpisze w środę ustawę o tzw. wakacjach kredytowych

W 2023 roku ustawodawca przewidział możliwość jednego miesiąca wakacji kredytowych w każdym kolejnym, następującym po sobie kwartale. Dlatego warto być na bieżąco ze swoim bankiem i pilnować wszystkich terminów.

Kredytobiorcy od razu staną przed wyzwaniem

W przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego mamy do czynienia z niezwykle trudną sytuacją. Następuje bowiem spiętrzenie terminów i nieprzyjaznych sytuacji, które dla wielu osób mogą być ogromną przeszkodą w skorzystaniu z wakacji kredytowych. Otóż w lipcu wszystkie formalności powinny zostać dopełnione zaledwie w dwa dni. Wynika to wprost z kalendarza, jeśli bowiem ustawa wejdzie w życie 28 lipca w czwartek to mamy jeszcze dodatkowo tylko jeden dzień roboczy czyli piątek 29 lipca, aby stosowny wniosek w bankach złożyć. Kolejne dwa dni tego miesiąca przypadają bowiem na dni wolne od pracy.

Czytaj także: Poprawki do ustawy wprowadzającej ustawowe wakacje kredytowe

Poza tym wiele osób przebywa na wakacjach w kraju lub zagranicą. Najpewniej wnioski można będzie nadsyłać elektronicznie, ale warto sprawdzić czy mamy profil zaufany i nasze dokumenty przesyłane tą drogą są akceptowane przez instytucje finansowe. Trzeba także pamiętać o różnicy czasu, a tak w ogóle zapoznać się z indywidualnymi wymogami banków, które stosować będą przepisy ustawy.

Wstępne szacunki wskazują na to, że pozbawienie banków 8 wpłat z tytułu rat kredytów hipotecznych kosztować będzie w 2022 i w 2023 roku cały sektor finansowy około 20 miliardów złotych. Można się spodziewać, że wakacje kredytowe zapłaci całe społeczeństwo, bowiem trudno zakładać, że banki same poniosą na swoich barkach te zobowiązania. Podwyżka rat innych kredytów, niskie oprocentowanie lokat, dodatkowe opłaty za prowadzenie kont - to będzie społeczny koszt za który zapłacą pozostali obywatele.

Wielu bankowców uważa, że należało przygotować najbardziej sprawiedliwe dla wszystkich rozwiązanie czyli przyjąć jako wskaźnik wysokość rat płaconych w styczniu tego roku i zamrozić je na okres od lipca do końca tego roku na tym samym poziomie. W obliczu walki z szalejącą inflacją gospodarka otrzymuje dodatkowe paliwo w postaci miliardów złotych kierowanych na konsumpcję.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl