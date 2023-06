Będzie łatwiej o kredyt mieszkaniowy. Szykują się ważne zmiany

Komisja Nadzoru Finansowego zmieni rekomendację S wyjątkowo dla rządowego kredytu 2 proc.

Jak wynika z informacji serwisu Business Insider, decyzja ws. zmiany rekomendacji zapadnie do połowy czerwca.

- To bardzo dobra informacja, bo poprawi się zdolność kredytowa i banki będą mogły korzystniej oceniać kredytobiorców z punktu widzenia tego produktu — mówił Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii w rozmowie z Mikołajem Kunicą, redaktorem naczelnym Business Insider Polska.

Jak czytamy w serwisie, nowa rekomendacja sprawi, że kredyt 2 proc. będzie atrakcyjniejszy niż zwykły kredyt hipoteczny. Kredyt stanie się przez to łatwiej dostępny, poszerzając bazę osób, które będą mogły z niego skorzystać.

Bezpieczny kredyt 2 proc. to część rządowego program Pierwsze Mieszkanie. Instrument ma wspomóc osoby do 45. roku życia, które są już gotowe kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny lub planują to w przyszłości.

Kwota "bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). "Bezpieczne kredyty" będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.

