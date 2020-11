Będzie list gończy za Leszkiem Czarneckim?

W poniedziałek sąd ma rozpatrywać wniosek prokuratury o areszt dla Leszka Czarneckiego. Jeśli sąd wyrazi na to zgodę, prokuratura będzie mogła wystawić list gończy, a w ślad za tym – jako że biznesmen przebywa za granicą – międzynarodowy list gończy.

Związki Leszka Czarneckiego

Druga rozprawa

Jeszcze jedna afera



Pętla się zaciska

To oznacza, że firma windykacyjna musi dysponować sporymi kapitałami, bo skupowane wierzytelności liczone są w dziesiątkach i setkach milionów, zwłaszcza w przypadku banków, które na dłuższy czas – ze względu na wynegocjowane z dłużnikami terminy spłaty – są w znacznej części zamrożone.Popularnym sposobem pozyskiwania kapitałów jest (a przynajmniej do czasu wybuchu afery Get Back była) emisja obligacji. I tu dochodzimy do sedna afery. GetBack przed swoim upadkiem emitowało obligacje na potęgę – do emisji dochodziło w zasadzie co kilka dni. Jednakże (nie znamy wyników prokuratorskiego śledztwa) czy z racji tego, że założenia GetBack dotyczące ich windykacji okazały się zbyt optymistyczne, czy też w grę wchodziły inne czynniki (wyprowadzanie pieniędzy), Get Back nie potrafił odzyskać z windykacji pieniędzy, które wpłynęły z emisji obligacji. Tysiące obligatariuszy pozostało na lodzie z bezwartościowymi papierami.Gwoździem do trumny firmy był jej komunikat giełdowy z kwietnia 2018 roku, że firma pozyskała finansowanie z PKO BP i Polskiego Funduszu Rozwoju. Inwestorzy zdawali sobie sprawę, że GetBack na gwałt potrzebuje kapitału i taki komunikat powinien wpłynąć na nich uspokajająco. Ale nie wpłynął. Bo był kłamstwem. Obie instytucje zdementowały fakt jakiejkolwiek umowy po kilku godzinach. Do GetBack wkroczyli KNF i prokurator. W sumie ponad 60 osób usłyszało zarzuty, w tym cały były już zarząd GetBacku. Wiele osób trafiło do aresztu.Skąd w tej sprawie Leszek Czarnecki? Po pierwsze – chociaż to mniej istotne – to on był założycielem GetBacku. Biznesmen założył feralną firmę w 2012 roku, cztery lata później sprzedał ją za 825 mln zł funduszom powiązanym z Abris Capital Partners. Na dwa lata przed wybuchem afery przestał być właścicielem spółki i nie miał bezpośredniego związku z jej działalnością.Po drugie jednak – i to właśnie jest przedmiotem prokuratorskich zarzutów – z Get Back współpracowały należące do Czarneckiego firmy, m.in. Idea Bank był jednym z kanałów dystrybucji obligacji GetBacku, które okazały się na koniec bezwartościowymi papierami. Łącznie sprzedał ich za ok. 700 mln zł. Przy sprzedaży obligacji mogło dochodzić do misselingu, czyli wprowadzania klientów w błąd zarówno co do zyskowności, jak i ryzyka tej inwestycji.Prokuratura twierdzi, że Leszek Czarnecki jako szef rady nadzorczej Idea Banku wiedział i akceptował ten proceder, a zatem powinien za udział w tym oszustwie ponieść odpowiedzialność karną.Biznesmen – jak się można domyśleć – zaprzecza. W jego imieniu oświadczenie wydał adwokat Piotr Zapadka. Czytamy w nim: "Zarzuty wobec mojego klienta są absurdalne. Nigdy nie był on członkiem zarządu GetBack, nigdy nie zasiadał w Radzie Nadzorczej tej spółki, a sprzedaż obligacji, które nie zostały wykupione, odbywała się długo po tym, jak nie był właścicielem tej spółki".Oświadczenie zwraca uwagę, że "Obligacje GetBack były sprzedawane pod nadzorem KNF, a firmy audytujące GetBack wydawały bardzo pozytywne rekomendacje. Ich sprzedażą zajmowały się liczne banki, w tym banki państwowe".Sam Czarnecki w niedawnym wywiadzie przypominał, że zakazał dystrybucji obligacji GetBack jeszcze jesienią 2017 roku i to on złożył ostatecznie doniesienie do prokuratury na ówczesny zarząd kontrolowanego przez siebie banku - efektem były aresztowania. W jednym z niedawnych wywiadów podkreślał również, że nakazał zerwanie współpracy, ponieważ drugi jego bank – Getin Noble Bank – był w sporze prawnym z GetBackiem.Do rozprawy na temat wniosku aresztu dla Leszka Czarneckiego miało dojść już miesiąc temu. Jednak nie doszło. W przeddzień zatrzymany został przez CBA reprezentujący Leszka Czarneckiego prawnik (znany z opozycyjnych wobec obecnego rządu poglądów) Roman Giertych.Jemu z kolei prokuratura zarzuciła udział w wyprowadzeniu i przywłaszczeniu łącznie ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. W tej sprawie doszło do zatrzymania 12 osób – w tym ówczesnego właściciela Polnordu Ryszarda Krauzego.Postępowanie prowadzone przez poznańską prokuraturę regionalną dotyczy dwóch wątków: zakupu bezwartościowych – zdaniem śledczych – wierzytelności spółki Prokom Investments S.A. w kwocie niemal 73 mln zł i nabycia przez firmę Polnord nieruchomości po zawyżonej cenie niespełna 27 mln zł. Według śledczych w obu wątkach istotną rolę odegrali dwaj współpracownicy Romana Giertycha, którzy m.in. pośredniczyli w transakcjach poprzez „spółki-słupy”. Zarzuty wyprowadzenia pieniędzy ze spółki mają dotyczyć lat 2010-2014.W pierwszym wątku chodzi o to, że Prokom sprzedał za 73 mln zł wierzytelności Polnordowi – chodziło o pieniądze, które Prokom (jako właściciel gruntu) miał odzyskać od samorządu za budowę kanalizacji pod budowanym przez Polnord osiedlu na warszawskim Wilanowie. Prokuratura twierdzi, że wierzytelności są bezwartościowe, bo tych pieniędzy nie uda się odzyskać. Obrona wskazuje, że w podobnych postępowaniach zapadają korzystne dla deweloperów wyroki.W przypadku zakupu działki po zawyżonej – jak twierdzi prokuratura – cenie, obrona przekonuje, że cena była rynkowa. Prokuratura podkreśla jednak, że "nieruchomość tę najpierw zakupiła na rynku spółka reprezentowana przez Sebastiana J., związanego z kancelarią Romana G., za kwotę ok. 7,5 mln zł. Następnie, po ośmiu dniach, nieruchomość tę Sebastian J. zbył na rzecz Polnordu za kwotę aż niemal 27 mln zł. Środki te zostały niezwłocznie wytransferowane do trzech spółek kontrolowanych przez Ryszarda K., w tym do Prokom Investments S.A.".Sąd w Poznaniu nie zgodził się na wnioskowany przez prokuraturę areszt wobec podejrzanych w tej sprawie, argumentując, że prokuratura nie uprawdopodobniła zaistnienia przestępstwa.Wniosek o areszt nie dotyczył jednak Romana Giertycha. Podczas przeszukania w jego domu mecenas zasłabł i trafił do szpitala. Jego pełnomocnicy twierdzą, że przedstawienie zarzutów przez prokuraturę było nieskuteczne, ponieważ w chwili przedstawiania Giertych był nieprzytomny. Prokuratura zażądała jednak zabezpieczenia majątkowego w wysokości 5 mln zł i zakazała Giertychowi wykonywania zawodu adwokata. Obrońcy złożyli zażalenie na tę decyzję, ale udział Giertycha w poniedziałkowej rozprawie wciąż stoi pod znakiem zapytania.Przypomnijmy, że Roman Giertych reprezentuje Leszka Czarneckiego w jeszcze jednej sprawie - dotyczącej tzw. afery KNF. Bomba wybuchła w listopadzie w 2018 roku, kiedy "Gazeta Wyborcza" opublikowała nagranie rozmowy Leszcza Czarneckiego z ówczesnym szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim. Rozmowa miała mieć miejsce w marcu 2018 roku.Chrzanowski zaoferował Czarneckiemu przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za około 40 mln zł – miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa KNF prawnika. Czarnecki nagrał rozmowę, jednak w nagraniu nie znalazła się wypowiedź Chrzanowskiego o tej kwocie. Według biznesmena szef KNF napisał na kartce "1 proc.". Tuż przed publikacją rozmowy, pełnomocnik Czarneckiego złożył w tej sprawie doniesienie do prokuratury.Przychylność była potrzebna, bo za sprawą wprowadzonych nieco wcześniej regulacji dotyczących banków udzielających wcześniej kredytów frankowych zaistniała konieczność dokapitalizowania Getin Banku olbrzymią kwotą ponad miliarda złotych. Złagodzenie tych wymogów byłoby dla wrocławskiego milionera sporą ulgą.Publikacja stenogramów wywołała polityczne trzęsienie ziemi. Według części prasy (m.in. Pulsu Biznesu), między złożeniem doniesienia do prokuratury a publikacją stenogramu ABW miała próbować zatrzymać biznesmena (ABW zaprzecza tym doniesieniom), a on sam miał być – czemu z kolei zaprzecza on sam – wywieziony przez żonę w bagażniku samochodu, by uniknąć zatrzymania.Marek Chrzanowski stracił stanowisko i został aresztowany 27 listopada 2018 roku, na przełomie listopada i grudnia tego samego roku sąd zdecydował, że trafi do aresztu na 2 miesiące. Dziś przebywa na wolności i czeka na proces. Akt oskarżenia wpłynął do sądu w styczniu.W czerwcu ubiegłego roku prokuratura poinformowała, że propozycja złożona Leszkowi Czarneckiemu "nie powodowała dla niego żadnej szkody, jak również nie doszło do naruszenia żadnego dobra prawnego Leszka Czarneckiego". To oznacza, że biznesmen nie ma statusu pokrzywdzonego, a co za tym idzie – nie ma żadnego wpływu na postępowanie. Chrzanowski usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień.Prawnicy biznesmena, a także on sam, niejednokrotnie sugerowali, że obecne zarzuty w sprawie GetBack mogą być zemstą za ujawnienie afery KNF. Jakkolwiek by nie było, to faktem jest, że ostatnie miesiące są dla biznesów Czarneckiego ekstremalnie trudne.Tuż po wyborach prezydenckich – 16 lipca – Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła zatwierdzenia aktualizacji planu naprawy grupy kapitałowej Idea Banku. Niemal w tym samym czasie do Idea Banku dotarła decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakładająca na bank kary o łącznej wysokości 17 mln zł. Bank będzie musiał także wypłacić rekompensaty klientom. To sprawa sprzed kilku lat, kiedy bank oferował swoim klientom ryzykowne instrumenty finansowe (z czego skądinąd Idea Bank słynął).W sierpniu Rzecznik Finansowy złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew w imieniu klienta Idea Bank. Niemal w tym samym czasie fiskus uznał, że Idea Bank zaniżył przed laty należny podatek o ponad 150 mln zł. Tydzień wcześniej Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który jest kuratorem banku, nie zgodził się na sprzedaż udziałów w spółce zależnej Idea Money, a 24 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego uderzyła w samo serce grupy Czarneckiego – Getin Holding – wszczynając postępowanie administracyjne.Dopiero niedawno wyszło na jaw, że właśnie w tym okresie, 11 sierpnia, do sądu trafił wniosek o aresztowanie Leszka Czarneckiego, termin pierwszej rozprawy wyznaczono jednak dopiero na połowę października, bo sąd musiał się zapoznać z tomami akt.Pod koniec września Komisja Nadzoru Finansowego żądała usunięcia Leszka Czarneckiego z rad nadzorczych Idea Banku i Getin Noble Banku, powołując się na artykuł prawa bankowego, który na to zezwala w sytuacji, gdy członek rady nadzorczej nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków. Jako argument Komisja przytoczyła fakt postawienia Czarneckiemu zarzutów przez prokuraturę.Walne zgromadzenia akcjonariuszy obu banków odrzuciły jednak żądania KNF. Warto jednak pamiętać, że większościowym akcjonariuszem – bezpośrednio i pośrednio – jest Leszek Czarnecki.Werdykt sądu w sprawie wniosku o areszt będzie dla Leszka Czarneckiego biznesowym "być albo nie być". Nawet jeśli nie trafi do celi – bo dziś przebywa za granicą – to zarządzanie przezeń finansowym imperium może być znacznie utrudnione, o ile w ogóle możliwe.