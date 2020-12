Będzie nowy indeks warszawskiej giełdy

Sieć Badawcza Łukasiewicz i GPW chcą promować innowacyjność spółek giełdowych. W tym celu rozpoczną obliczanie i publikację indeksu obejmującego spółki zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową. Prezesi obu podmiotów w trakcie wtorkowej konferencji zapowiedzieli debiut Indeksu Łukasiewicza na 1 kwietnia przyszłego roku.

Indeks grupujący kilkadziesiąt najbardziej innowacyjnych firm notowanych na giełdzie, prowadzących działalność badawczo-rozwojową, wpisuje się w trendy zachodzące w gospodarce oraz na rynku kapitałowym

Indeks Łukasiewicza, który ruszy 1 kwietnia 2021 roku, ma promować spółki inwestujące w badania i rozwój.

Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz i zwrócił uwagę na fakt, że poziom innowacyjności wpływa na rynkowy sukces przyciągając uwagę inwestorów.

- Sieć Łukasiewicza wychodzi do spółek giełdowych, które skazane są na innowacyjność. Każda innowacja zwiększa produktywność, a to przekłada się na zwrot dla inwestorów giełdowych – podkreślił prezes GPW Marek Dietl.



Dziś podpisany został w tej sprawie list intencyjny pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz i GPW, a nabór do indeksu rozpocznie się już 9 grudnia. Zostaną wówczas wysyłane zapytania, czy spółki chcą do niego wejść. Skład portfela indeksu zostanie ogłoszony 1 kwietnia 2021, w drugą rocznicę powołania Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Marek Dietl ma nadzieję, że w indeksie znajdzie się kilkadziesiąt spółek notowanych na GPW. – Z Łukasiewiczem współpracuje sporo spółek giełdowych, ale to cały czas tylko wstęp do tego, jak ten potencjał można wykorzystać – zaznaczył Marek Dietl. - Wspólnie z Łukasiewiczem będziemy mocno promować ten indeks, spółki będą bardziej widoczne. To powinno być dla nich dużą motywacją, by znaleźć się w jego składzie – dodał.





