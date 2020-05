Będzie nowy mechanizm informowania o tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej

We wtorek w Sejmie zaprezentowany będzie nowy mechanizm, który pozwoli wszystkim przedstawicielom opozycji uzyskać wiedzę, jak funkcjonuje tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa - zapowiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

"Ja się oburzam strasznie, jeżeli widzę wypowiedzi przedstawicieli opozycji, którzy mówią o tym, że tarcza finansowa w zasadzie nie działa, żadne środki przedsiębiorcom nie są przekazywane, że w zasadzie oni sami zostali pozostawieni sobie" - powiedział w Telewizji Republika Waldemar Buda.

"W związku z tym dzisiaj (...) o godz. 11 zaprezentujemy nowy mechanizm w Sejmie, który pozwoli wszystkim przedstawicielom opozycji uzyskać wiedzę na ten temat, jak funkcjonuje tarcza antykryzysowa i Tarcza finansowa" - zapowiedział. Wyjaśnił, że od dzisiaj "nie będą mieli prawa powoływać się na to, że czegoś nie wiedzą, a jeżeli będą tę informację przekręcać - to znaczy, że robią to złośliwie".

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej podkreślił, że politycy codziennie "na własnego maila sejmowego będą otrzymywali komplet informacji (...) na temat tego, co się dzieje, codzienny raport na temat tarczy finansowej, antykryzysowej". O całej pomocy, "którą świadczymy łącznie z BGK; wszelkie narzędzia, które zaproponowaliśmy we wszystkich tarczach" - zaznaczył.

"Skończmy z tą obłudą i mówieniem, że się nic nie dzieje" - zaapelował Buda, dodając, że według wczorajszych danych na godz. 21 "mamy 48,56 mld zł przeszło wydatkowane w ramach pomocy przedsiębiorcom". "I to rośnie w skali kilku miliardów w skali dziennej" - dodał.

Zwrócił uwagę, że obecnie nie ma wniosków o pomoc od przedsiębiorców, które "byłyby nierozpatrzone".

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej podkreślił, że obecnie najważniejszy jest dla niego sektora przedsiębiorców. "Tak naprawdę można powiedzieć, że 'wisimy' na powodzeniu przedsiębiorców. Od powodzenia przedsiębiorców zależy, czy Polacy będą mieli pracę oraz to, czy wpływy podatkowe będą na właściwym poziomie utrzymane, jeśli chodzi o budżet" - wyjaśnił.

Ocenił, że "powinniśmy absolutnie skoncentrować się na tym segmencie". "Można w różnych etapach prowadzenia polityki naciski kłaść na różne elementy. Dzisiaj to są przedsiębiorcy i wszyscy powinni to rozumieć" - podkreślił Buda.