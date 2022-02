Ogłoszony będzie nowy przetarg na pogłębienie toru wodnego przez Zalew Wiślany, poprawiający żeglugę jednostek przez budowany przekop Mierzei Wiślanej - podał PAP Urząd Morski w Gdyni. Obecne postępowanie zostało unieważnione.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, przetarg został unieważniony pod koniec stycznia i będzie ogłoszone nowe postępowanie.

"W toku prac komisja przetargowa oceniła, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym przetarg został unieważniony i obecnie jest przygotowywane nowe postepowanie w tym zakresie" - wyjaśniła Magdalena Kierzkowska.

Przetarg na trzeci etap inwestycji ma dotyczyć budowy toru wodnego wraz z oznakowaniem nawigacyjnym. Odcinek toru objęty przetargiem to ok. 8200 m na Zalewie Wiślanym. Wykonawca będzie miał 11 miesięcy na wykonanie zadania.

Tor wodny na Zalewie Wiślanym zaprojektowano dla statku morskiego o długości 100 m (zestawu barek do 180 m), szerokości 20 m i zanurzeniu 4,5 m.

Na prace składają się m.in. roboty czerpalne, transport i refulacja urobku z wbudowaniem w sztuczną wyspę na Zalewie Wiślanym oraz zakup, dostarczenie i ustawienie oznakowania nawigacyjnego.

Zgodnie z decyzją środowiskową, w przypadku ujawnienia znalezisk o wysokiej wartości historycznej w trakcie prowadzonych robót czerpalnych, dalsze prace mają być wykonywane w uzgodnieniu z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wykonawca ma być zobowiązany do przestrzegania wytycznych przyrodniczych prowadzenia robót czerpalnych i podczyszczeniowych.

W ramach nowego oznakowania nawigacyjnego zaprojektowano 35 pław, w tym 18 pław czerwonych po stronie lewej i 17 pław zielonych po stronie prawej.

Dwa pierwsze etapy inwestycji to budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję oraz obudowa brzegów rzeki Elbląg wraz z budową mostu w Nowakowie i przebudową drogi powiatowej do tej przeprawy. Most obrotowy w Nowakowie ma zastąpić most pontonowy. W obu tych miejscach toczą się prace. Jak podała Magdalena Kierzkowska, w pierwszym etapie inwestycji (budowy kanału - PAP) zaawansowanie wynosi 87 proc., w drugim etapie (obudowa rzeki Elbląg - PAP) zaawansowanie jest na poziomie 23 proc.

