Będzie ponad 10 mld zł dla polskich przedsiębiorstw

Od 21 lutego przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o środki z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) w ramach Ścieżki „Smart”. W jej ramach do zdobycia jest 10,67 mld zł.

Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Jak informuje PARP, konkurs ma na celu wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich biznesów. Łącznie, w tym roku, w ramach Ścieżki „Smart” do przedsiębiorców trafi 10,67 mld zł, z czego PARP rozdysponuje kwotę 6,67 mld zł.

"Ścieżka „Smart” to zupełnie nowa oferta dla przedsiębiorców i zarazem pierwszy konkurs uruchamiany w ramach programu FENG. Skierowana jest do sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych (organizacje i instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki). PARP jest odpowiedzialna za realizację naborów skierowanych do mikro-, małych i średnich firm" - podaje PARP w komunikacie.

Program przewiduje kompleksowe wsparcie projektów, obejmujących m.in. działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacji, infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz podwyższanie kompetencji.

PARP wskazuje, że celem konkursu jest rozwój działań badawczych i innowacyjnych, wzmocnienie współpracy między biznesem a podmiotami naukowymi, skupiającej się m.in. na gospodarce niskoemisyjnej, zmianach klimatu oraz gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ).

Z informacji MFiPR wynika, Ścieżka „Smart” opiera się na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca MŚP wybiera jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R).

