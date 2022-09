Będzie problem z pogrzebami? Branża boi się podwyżek cen energii

Sektor funeralny chce od prezesa URE dopisania branży do Koszyka Regulowanego . Miałoby to firmom świadczącym usługi pogrzebowe pozwolić uniknąć drastycznych wzrostów cen usług świadczonych przez tę branżę, a tym samym – umożliwiłoby im dalsze funkcjonowanie bez podnoszenia cen.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Polska Izba Branży Pogrzebowej ostrzega, że dziś należące do niej przedsiębiorstwa ponoszą w związku z rosnącymi cenami nośników energii coraz wyższe koszty, co wkrótce odczuć mogą wszyscy klienci branży pogrzebowej.

Izba szacuje, że koszty te wzrosły ostatnio o około 30-40 procent.

W Polsce działa ponad 4 tysiące firm świadczących usługi pogrzebowe.

Rosnące ceny nośników energii skłaniają przedstawicieli branży pogrzebowej do wystąpienia w obronie tego sektora.

- Branża pogrzebowa coraz bardziej obawia się realnego kryzysu energetycznego. Sytuacja cenowa na rynkach gazu i energii elektrycznej nie napawa optymizmem. Może doprowadzić ona do drastycznych wzrostów cen usług świadczonych przez nasza branżę – ostrzega Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Nośniki energii to podstawowe narzędzia dla firm pogrzebowych

Przedsiębiorstwa funeralne potrzebują energii m.in. do przechowywania zwłok czy ich kremacji. Kolejny wzrost kosztów z tym związanych, zwłaszcza gazu i energii elektrycznej, oczekiwany jest w okresie jesiennozimowym. Przedsiębiorcy sektora pogrzebowego zauważają już znaczny wzrost kosztów działalności. Według wyliczeń Izby może on wynosić od 30 do 40 procent.

- Boimy się sytuacji, w której pomimo zasiłku pogrzebowego, niewaloryzowanego od wielu lat, a dziś wynoszącego tyle, co dawniej, czyli zaledwie 4 tys. złotych, rodziny osób zmarłych nie będą w stanie pokryć rosnących kosztów pochówku – informuje Robert Czyżak. Na razie jest jednak optymistą.

Dziś kierowana przez niego Izba zwraca się do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o dopisanie sektora funeralnego do tzw. Koszyka Regulowanego. - Pozwoliłoby to nam na dalsze funkcjonowanie bez podnoszenia cen naszych usług – uważa prezes Polska Izba Branży Pogrzebowej.

Dodaje przy tym też, że pogarszająca się stale sytuacja w obszarze kosztów wykorzystywania nośników energii może doprowadzić do drastycznych wzrostów cen usług świadczonych przez branżę. - Przedsiębiorstwa funeralne ponoszą w związku z tym coraz wyższe koszty, co wkrótce odczuć mogą wszyscy klienci branży pogrzebowej – ostrzega Robert Czyżak i aby uniknąć tego, zwraca się z apelem do prezesa URE.

Pogrzebowi przedsiębiorcy chcą powstrzymać groźbę wzrostu cen za swoje usługi

Przypomina też, że Federacja Przedsiębiorców Polskich, do której należy Polska Izba Branży Pogrzebowej, wielokrotnie występowała do rządu z propozycjami, które mogłyby uchronić branżę funeralną przed drastycznymi podwyżkami cen. - Należy pamiętać, że branża pogrzebowa w dużym stopniu uzależniona jest od cen dostaw energii elektrycznej, chodzi m.in. o chłodnie; gazu ziemnego i LPG oraz oleju opałowego - np. w przypadku krematoriów – podkreśla.

Jego zdaniem groźba podwyżki cen usług pogrzebowych cały czas jest realna.

– Biorąc pod uwagę skokowe wzrosty cen energii, z jakimi borykamy się od kilku miesięcy, nasze fundusze na prowadzenie przedsiębiorstw mogą się wkrótce wyczerpać – przewiduje prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Dodaje, że także możliwe staje się odcięcie firm zajmujących się kremacją od tańszego paliwa gazowego.

- Mamy nadzieję, że nasz głos zostanie wysłuchany, a strona rządząca przychyli się ostatecznie do naszej propozycji regulacji cen przez prezesa URE – tak, abyśmy mogli utrzymać ceny naszych usług na dotychczasowym poziomie – podsumowuje prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl