Będzie trudniej uzyskać kredyty

Na III kwartał 2023 r. banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów oraz oczekują wzrostu popytu m.in. na kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne – podał NBP w opublikowanych w poniedziałek wynikach ankiety na rynku kredytowym.

W II kwartale 2023 r. banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów wobec dużych przedsiębiorstw oraz zaostrzyły je wobec małych i średnich przedsiębiorstw.

"Po krótkotrwałym łagodzeniu, w II kwartale 2023 r. banki ponownie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych.

Teraz zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów.

Na III kwartał 2023 r. banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów oraz oczekują spadku popytu na kredyty dla MSP, jak również dalszego wzrostu popytu na kredyty dla dużych przedsiębiorstw oraz kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne" - podał Narodowy Banki Polski.

Z opublikowanego w poniedziałek podsumowania kwartalnej ankiety nt. sytuacji na rynku kredytowym wynika także, że w II kwartale 2023 r. banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów wobec dużych przedsiębiorstw oraz zaostrzyły je wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie zaostrzyły większość warunków udzielania kredytów. Spadki zapotrzebowania na finansowanie inwestycji oraz - pierwszy raz od I kwartału 2021 r. - na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego osłabiły popyt w większości segmentów rynku kredytów dla przedsiębiorstw.

Rośnie popyt na kredyt mieszkaniowy, banki zaostrzają kryteria

"Po krótkotrwałym łagodzeniu, w II kwartale 2023 r. banki ponownie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. Motywowały to m.in. pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej oraz jakości portfela kredytów mieszkaniowych, choć jednocześnie uwzględniały czynnik łagodzący, jakim była sytuacja na rynku mieszkaniowym. Banki zachowały dotychczasowe warunki udzielania kredytów, a zdecydowana większość z nich zaobserwowała wzrost popytu na kredyt mieszkaniowy" - czytamy w informacji NBP.

W opinii ankietowanych banków kontynuacja zaostrzania polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych w II kwartale 2023 r. wynikała ze wzrostu udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym.

"Banki podwyższyły marże kredytowe, w tym na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem, ale również zwiększyły maksymalną kwotę kredytu. Wzrost zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku, zdaniem banków, wzmacniał popyt gospodarstw domowych na kredyty konsumpcyjne" - wskazano w podsumowaniu wyników ankiety NBP.

Zysk banków po pierwszym półroczu 2023 r. to 15,63 mld zł

W piątek (4 sierpnia) Narodowy Bank Polski poinformował, że zysk banków po pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 15,63 mld zł. W stosunku do końca maja, kiedy zysk banków wyniósł nieco ponad 16,9 mld zł, oznacza to spadek, ale w stosunku do czerwca 2022 r. zysk banków wzrósł o ponad 49 proc. Zyski banków w pierwszej połowie 2022 r. wyniosły bowiem niecałe 10,5 mld zł.

Budować CPK czy wyrzucić projekt do kosza? Zapytaliśmy o to polityków różnych partii podczas Debaty Wyborczej. Zobaczcie odpowiedzi

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl