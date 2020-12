Bełchatów: Abp Ryś do górników: praca ma to do siebie, że łączy ludzi

"Papież Jan Paweł II napisał to zdanie: praca ma to do siebie, że przede wszystkim łączy ludzi. Wy jesteście górniczą bracią" – mówił metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś podczas mszy św. w intencji górników i ich rodzin, odprawionej w piątek w Bełchatowie.

Eucharystia w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i Świętej Barbary była głównym punktem piątkowych uroczystości z okazji Dnia Górnika w Bełchatowie (Łódzkie), gdzie centralę ma PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK).

W tym roku ze względu na pandemię obchody górniczego święta w tym mieście miały skromniejszy charakter niż zwykle. Rano przed siedzibą energetycznej spółki zagrała jedynie orkiestra dęta Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Nie było tradycyjnej uroczystej akademii, przemarszu ulicami miasta i biesiad poprzedzających barbórkę, takich jak karczma piwna czy comber babski.

W wygłoszonej homilii abp Ryś mówił m.in. o górniczej braci i o wspólnocie.

"Fratelli tutti - wszyscy dla siebie braćmi. To ważne, że w ogóle jeszcze tego słownika używacie. Jakie to jest ważne, że tę wartość jeszcze pielęgnujecie. Ona jest coraz mniej w ogóle zrozumiała w naszym świecie. (…) Można by zapytać na przykład, jak otwiera wam oczy wspólnota z wybraną przez was patronką. Każdy z was się czuje osobiście jakoś związany ze św. Barbarą. Ciągnie was to w górę?" - zwrócił się do górników.

Metropolita przypomniał też przesłanie encykliki Jana Pawła II "Laborem exercens", która - jak mówił - jest najważniejszym tekstem o ludzkiej pracy w dziejach Kościoła.

"Tam jest wiele niezwykłych pouczeń, ale to, które weszło najbardziej w myślenie Kościoła, to jest zdanie Jana Pawła II: praca ma to do siebie, że przede wszystkim łączy ludzi. Napisał to papież, który na Stolicę Piotrową poszedł z doświadczenia Kościoła zmagającego się z komunizmem. Komunizm i socjalizm pokazywały pracę jako obszar walki klas" - zaznaczył.

Abp Ryś przypomniał również, że Ojciec Święty wskazał, że praca jest podstawowym prawem człowieka. "Jan Paweł II napisał: człowiek ma prawo do pracy i z tego prawa wynikają następne. Że skoro ma prawo do pracy, to ma też prawo, żeby mu za to zapłacić, ma też prawo do tego, żeby mógł odpocząć, miał opiekę. Ale najpierw ma prawo do pracy, bo dzięki pracy staje się człowiekiem" - podkreślił arcybiskup.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to koncern wchodzący w skład największej grupy energetycznej w kraju - Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest wydobycie węgla brunatnego i wytwarzanie energii elektrycznej. Centrala koncernu znajduje się w Bełchatowie, pozostałe oddziały - w tym kopalnie węgla brunatnego i elektrownie konwencjonalne - na terenie pięciu województw. Spółka zatrudnia ponad 14 tys. pracowników.

Udział PGE GiEK w rynku wydobywczym węgla brunatnego w Polsce wynosi ponad 85 proc., spółka jest też największym w Polsce wytwórcą energii elektrycznej.