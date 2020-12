Bełchatów: Premier podziękował górnikom za ich pracę

Wszystkim państwu życzę, aby św. Barbara każdego dnia strzegła od złego górniczy stan oraz państwa rodziny i bliskich - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników uroczystości z okazji Dnia Górnika w Bełchatowie. Szef rządu podziękował im za ciężką i niebezpieczną pracę.

Przesłanie premiera do górników odczytano na zakończenie mszy świętej w intencji górników i ich rodzin, która była głównym punktem piątkowych uroczystości z okazji Dnia Górnika w Bełchatowie (Łódzkie), gdzie centralę ma PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK).

Morawiecki podziękował górnikom za pracę i złożył życzenia. Podkreślił, że Barbórka to wyjątkowy dzień, który co roku jednoczy górniczą brać we wspólnym świętowaniu tradycji i obyczajowości formowanych przez wieki. Dodał, że uroczystości są również czasem wspominania tych, którzy odeszli na wieczną szychtę.

"Wszystkich państwa, uczestników mszy św. w intencji górników i ich rodzin zapewniam o mojej pamięci i głębokim szacunku. (…) Pragnę dziś oddać hołd wszystkim górniczym rodzinom oraz zapewnić o mojej pamięci i solidarności w państwa codziennych zmaganiach" - zaznaczył.

Szef rządu życzył górnikom i wszystkim związanym z tą profesją zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. "Niech codzienny wysiłek będzie dla państwa źródłem satysfakcji oraz owocuje wieloma sukcesami. Wszystkim państwu życzę, aby św. Barbara każdego dnia strzegła od złego górniczy stan oraz państwa rodziny i bliskich" - napisał premier.

List do górników w Bełchatowie przesłał też wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Oprócz życzeń, odniósł się w nim do transformacji energetycznej regionów górniczych.

"Polskie górnictwo będące podstawą działania systemu energetycznego stanowi filar szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego. Tegoroczną Barbórkę obchodzimy w szczególnym momencie ogólnoświatowej pandemii, a także w czasach transformacji sektora węglowego w Polsce. Jest to wyjątkowo trudny czas przepełniony zmianami i niepewnością o nadchodzące lata wyzwań, którym musimy sprostać. Jestem przekonany, że uda nam się zrealizować zamierzony cel i przy państwa dalszej współpracy razem osiągniemy zapoczątkowany w tym roku plan transformacji całego regionu" - podkreślił minister Sasin.

Z kolei prezes PGE Wojciech Dąbrowski dziękując pracownikom za ciężką codzienną pracę przyznał, że branżę górniczą i energetyczną czeka wiele wyzwań. "Wierzę, że pomimo trudności, wspólnymi siłami uda nam się je przezwyciężyć i przeprowadzić zmiany, które będą korzystne dla górników, energetyków i dla całej polskiej gospodarki" - dodał.

Szefowa PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska wskazała natomiast, że "węgiel to nie tylko kilkusetletnia tradycja, to także jeszcze przez wiele lat przyszłość krajowej energetyki, która obecnie ulega stopniowej zmianie".

W tym roku ze względu na pandemię obchody górniczego święta w Bełchatowie miały skromniejszy charakter niż zwykle. Rano przed siedzibą energetycznej spółki zagrała jedynie orkiestra dęta Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Nie było tradycyjnej uroczystej akademii, przemarszu gwarków ulicami miasta, a także z biesiad - karczmy piwnej i combra babskiego.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to koncern wchodzący w skład największej grupy energetycznej w kraju - Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest wydobycie węgla brunatnego i wytwarzanie energii elektrycznej. Centrala koncernu znajduje się w Bełchatowie, pozostałe oddziały - w tym kopalnie węgla brunatnego i elektrownie konwencjonalne - na terenie pięciu województw. Spółka zatrudnia ponad 14 tys. pracowników.

Udział PGE GiEK w rynku wydobywczym węgla brunatnego w Polsce wynosi ponad 85 proc., spółka jest też największym w Polsce wytwórcą energii elektrycznej.