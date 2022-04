Belgia: IEA krytykuje Belgię za wprowadzenie maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego

Belgia powinna jak najszybciej znieść system maksymalnych cen paliw - informuje w środę Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA). W jej ocenie obecny system, w którym rząd ustala maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego, jest „bezużyteczny” i utrudnia konkurencję.

IEA dokonała oceny belgijskiej polityki energetycznej. "System cen maksymalnych na paliwa powinien zostać natychmiast zniesiony" - podano w raporcie agencji. Dodano, że tworzy on koszty administracyjne zarówno dla rządu, jak i dla firm naftowych, podczas gdy nie ma żadnych korzyści. Agencja przypomina, że cena oleju napędowego w Belgii jest jedną z najwyższych w państwach członkowskich IEA. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje ok. 1,9 euro, a za ropę trzeba zapłacić ponad 2 euro.

W swoim obszernym raporcie agencja dość krytycznie odnosi się do całej polityki energetycznej kraju. "Chociaż osiągnięto sukcesy w transformacji energetycznej, Belgia pozostaje w dużym stopniu uzależniona od paliw kopalnych. Wszystkie sektory mają jeszcze wiele do zrobienia, aby osiągnąć cele w zakresie zużycia energii odnawialnej i redukcji emisji" - pisze w przedmowie do raportu dyrektor generalny IEA Fatih Birol.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

