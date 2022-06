Belgia: Nadzór finansowy nałożył na Axa Bank Belgium 0,5 mln euro kary za niewystarczającą ochronę inwestorów

Urząd ds. Usług Finansowych i Rynków (FSMA) nałożył na Axa Bank Belgium (ABB) kary w wysokości 500 tys. euro. Jak wyjaśnił urząd w czwartek, grzywna została wymierzona ponieważ bank nie przestrzegał europejskich wytycznych dotyczących ochrony inwestorów.

FSMA poinformował, iż sprawa sięga 2016 r. Bank świadczył wówczas usługi inwestycyjne a dochodzenie przeprowadzone przez regulatora wykazało, że kwestionariusz stosowany przez ABB do testowania wiedzy klientów nie uwzględniał szeregu istotnych ryzyk inwestycyjnych i nie dokonywał rozróżnienia między niektórymi kategoriami produktów inwestycyjnymi.

"Na podstawie przeprowadzonego dochodzenia FSMA doszedł do wniosku, że Axa Bank Belgium nie przestrzega kilku przepisów MiFID" - czytamy w informacji urzędu.

MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych, która ustanawia jednolite ramy prawne dla banków, domów maklerskich oraz innych podmiotów prowadzących działalność maklerską na terenie Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Lichtensteinu.

Jak natomiast podkreśla Axa Bank Belgium w wydanym oświadczeniu, porozumiał się on z regulatorem w sprawie wysokości kary. "Sprawa toczy się od ponad 5 lat. To ugoda, a nie wyrok" - czytamy w komunikacie.

Andrzej Pawluszek

