Belgia: Rząd zrekompensuje Belgom wysokie ceny energii i paliwa

Ugrupowania koalicyjne porozumiały się w sprawie pomocy mieszkańcom Belgii w zamortyzowaniu rekordowych cen energii i paliwa, poinformował we wtorek premier Aleksander De Croo. Obniżony zostanie VAT na gaz i prąd a także akcyza na paliwo.

Już od kwietnia VAT na anergię spadnie z 21 do 6 procent a akcyza na olej napędowy i benzynę zostanie obniżona o 0,175 euro za litr, co oznacza obniżkę około 10 euro na 60-litrowy bak. Osoby, które korzystają z oleju opałowego, otrzymają wsparcie w wysokości 200 euro.

"Ważne jest to, aby zdjąć ciężar z ramion rodzin i singli, ale istotna jest również wizja przyszłości. Światło musi pozostać włączone" - powiedział podczas konferencji prasowej premier dodając, że zaapelował podczas spotkania Rady Europejskiej o obniżenie cen na poziomie europejskim.

"Generalnie opowiadam się za wolnym rynkiem, ale jeśli wolny rynek jest nieracjonalny, musimy interweniować" - mówił dziennikarzom De Croo.

Obniżka podatków i akcyzy będzie obowiązywała co najmniej do września. "Przed wakacjami dokonamy oceny wprowadzonych środków i podejmiemy decyzję co dalej" - powiedział obecny na konferencji prasowej minister finansów Vincent Van Peteghem.

Andrzej Pawluszek

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl