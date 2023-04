Belgia: Szef banku centralnego: możliwy jest wzrost stóp procentowych w strefie euro do 4 proc.

Stopy procentowe w strefie euro mogą wzrosnąć do 4 proc., uważa Pierre Wunsch, prezes Belgijskiego Banku Centralnego (NBB). Wunsch ocenia, iż obniżenie stóp procentowych będzie możliwe jedynie wtedy, gdy inflacja ustabilizuje się na „umiarkowanym poziomie”.

"Zanim będziemy mogli wstrzymać podwyżki stóp, wzrost płac oraz inflacja bazowa muszą się ustabilizować" - twierdzi szef NBB, który udzielił wywiadu brytyjskiemu dziennikowi "Financial Times"

W wywiadzie Wunsch przedstawia siebie jako "jastrzębia", bankiera, który mocno koncentruje się na walce z inflacją. "Nie chodzi o to, że jestem zakochany w podwyżkach stóp procentowych" - zastrzega Belg, ale podkreśla, że mogą one wzrosnąć w najbliższym czasie do 4 proc.

Od zeszłego lata Europejski Bank Centralny (EBC), aby przeciwdziałać wzrostowi inflacji, podniósł stopy procentowe z minus 0,5 do 3 procent.

Jak zauważa belgijski dziennik gospodarczy "De Tijd", spadek cen energii spowodował, że ogólna inflacja w strefie euro spadła w marcu br. do 6,9 proc., jednak inflacja bazowa osiągnęła rekordowe 5,7 proc. a jest to konsekwencja wysokich podwyżek cen w sektorze usług.

Andrzej Pawluszek

