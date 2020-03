Benecki: 3,28 mln wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w USA to skok pięć razy wyższy od dotychczasowego rekordu.

3,28 mln wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w USA to skok pięć razy wyższy od dotychczasowego rekordu. To odzwierciedla gwałtowny wzrost liczby zarażonych w USA, co powoduje duże zwolnienia na bardzo elastycznym amerykańskim rynku pracy - mówi PAP główny ekonomista ING Rafał Benecki.

"Dane o wnioskach o zasiłki dla bezrobotnych w USA były znacznie wyższe od konsensusu, liczba skoczyła do 3,28 mln wniosków wobec 281 tys. poprzednio i 211 tys. przed dwoma tygodniami" - powiedział Benecki.

"To odzwierciedla gwałtowny skok liczby zarażonych w USA, co powoduje duże zwolnienia na bardzo elastycznym amerykańskim rynku pracy. To skok pięć razy wyższy od dotychczasowego rekordu w historii tych danych, przewyższa wzrosty zgłoszeń notowane podczas kryzysu finansowego Lehman Brothers, a także największy tygodniowy skok w historii o 695 tys. z 1982 r." - dodaje.

Dane te potwierdzają, że wpływ epidemii koronawirusa na gospodarki jest bardzo silny, a zatrudnienie najprawdopodobniej redukowały przede wszystkim branże najsilniej wyeksponowane na kryzys, np. zakwaterowanie i gastronomia.

"Skok bezrobocia w USA będzie bardzo duży, nowy pakiet fiskalny częściowo już przegłosowany w Kongresie zakłada w niektórych przypadkach nawet 100 proc. zasiłku dla osób tracących pracę w porównaniu do wcześniejszych dochodów, co oznacza dużą skłonność do odchodzenia z pracy na czas przestojów zakładów pracy z powodów epidemii" - ocenił Benecki.

Zdaniem ekonomisty liczba bezrobotnych będzie dalej rosła, ponieważ zamknięcia firm i zakazy poruszania się rozszerzają się. "Te dane szokują, ale pracownicy otrzymują świadczenia ze strony państwa, takie elastyczne dostosowanie rynku pracy to amerykańskie podejście do walki z recesją, potem odbicie gospodarki jest szybsze" - powiedział.

Benecki przypomniał, że po długiej batalii politycznej Senat USA przegłosował pakiet antykryzysowy w wielkości dwóch bilionów dolarów. Dodał, że pakiet przyjąć ma jeszcze Izba Reprezentantów. Według informacji płynących z obu partii rozważana jest akceptacja projektu przez aklamację, bez głosowania.

"Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przyjęte działania obejmują: wsparcie systemu szpitali kwotą 130 mld dol. oraz stanowych gubernatorów (150 mld dol.), a także zarezerwowano 500 mld dol. na program pożyczek dla sektorów dotkniętych przez epidemie oraz 350 mld dol. dla małych i średnich przedsiębiorstw" - wyjaśnił ekonomista.

Benecki dodał, że pakiet obejmuje też wypłatę 500 dol. na każde dziecko oraz pomoc dla pracowników, m.in. utrzymanie wynagrodzenia osób zakażonych do 4 miesięcy.

"Przewidziano również świadczenia w wysokości 1200 dol. dla każdego obywatela USA zarabiającego rocznie mniej niż 75 tys. dol." - powiedział ekonomista. Dodatkowe wsparcie udzielane jest osobom o rocznych dochodach między 75 a 99 tys. dol., gdzie obowiązuje mechanizm degresywny tj. wraz ze wzrostem dochodów wsparcie maleje - dodał.

Benecki ocenił, że działania amerykańskich władz najprawdopodobniej oznaczają, że deficyt finansów publicznych w USA sięgnie 12 proc. PKB, a w przypadku przedłużania się epidemii i głębszego spadku aktywności wartość ta może sięgnąć nawet 20 proc. PKB.

"Różne szacunki wskazują, że globalna skala poluzowania fiskalnego osiąga około 2 proc. PKB wobec 2,3 proc. PKB, jakie miało miejsce po globalnym kryzysie finansowym w 2008 r." - powiedział ekonomista.

Liczba osób zarażonych globalnie wzrosła w ciągu doby z 423tys. do 472tys. osób. Największy przyrost ciągle notowany jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ciągu doby liczba osób dotkniętych wirusem wzrosła z 54,9tys do 68,5tys.