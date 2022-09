Berger: możliwe podwojenie przesłanego gazu przez Baltic Pipe w ostatnim kw. tego roku

Wcześniejsze osiągnięcie pełnej przepustowości gazociągu Paltic Pipe po stronie duńskiej powinno umożliwić podwojenie ilości gazu przesłanego do Polski w ostatnim kwartale tego roku - poinformował PAP w sobotę pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger.

"Gaz-System poinformował mnie o pełnej gotowości Baltic Pipe do komercyjnego uruchomienia. Oddanie na czas tak skomplikowanej i wieloelementowej inwestycji to prawdziwe mistrzostwo świata. Również z Danii płyną do nas pozytywne informacje - mimo trwających jeszcze prac, pełna przepustowość gazociągu ma zostać osiągnięta wcześniej, niż pierwotnie zakładano. To powinno umożliwić podwojenie ilości gazu przesłanego do Polski nową trasą w ostatnim kwartale tego roku" - przekazał PAP Berger.

Jak poinformował w sobotę duński operator przesyłowy Energinet odcinek Baltic Pipe biegnący przez Danię może osiągnąć pełne zdolności przepustowe miesiąc wcześniej niż zaplanowano, bo od końca listopada, a nie jak przewidywano - od 1 stycznia przyszłego roku.

Berger wskazał, że budowana w Polsce przez Gaz-System część infrastruktury Baltic Pipe składająca się z gazociągu podmorskiego na dnie Bałtyku, gazociągu łączącego z krajowym systemem przesyłowym, gazociągu Goleniów-Lwówek oraz trzech tłoczni gazu: Goleniów, Odolanów i Gustorzyn jest już w pełni gotowa do odbioru gazu, który 1 października popłynie z szelfu norweskiego przed Danię do Polski.

Pełnomocnik ocenił, że najnowsze informacje podane przez Energinet, wskazujące, że pełna przepustowość infrastruktury gazowej po stronie duńskiej będzie dostępna już w końcówce listopada 2022 roku, czyli ponad miesiąc wcześniej niż zapowiadano we wcześniejszych komunikatach, to dobra informacja dla odbiorców gazu ziemnego w Polsce u progu sezonu zimowego.

Berger poinformował, że w najbliższy wtorek 27 września w Szczecinie z udziałem Prezydenta RP, Premiera Polski oraz Premier Danii odbędzie się symboliczna uroczystość związana z uruchomieniem gazociągu Baltic Pipe.

Liczący ok. 900 km system przesyłowy Baltic Pipe kosztował co najmniej 1,6 mld euro, które wyłożyli inwestorzy - polski operator przesyłowy gazu Gaz-System i jego duński odpowiednik Energinet. Projekt dostał m.in. ponad 250 mln euro dofinansowania z UE.

Uruchamiane 1 października br. Baltic Pipe składa się z pięciu elementów - połączenia systemu norweskiego na Morzu Północnym z systemem duńskim, rozbudowanej trasy przesyłu gazu przez Danię, tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorskiego gazociągu z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym, oraz z dodatkowych elementów polskiego systemu przesyłowego.

W opublikowanym w 2018 r. tzw. zakresie inwestycji koszty budowy całego systemu szacowano na ponad 1,6 mld euro, z czego 821 mln euro przypadało na Energinet, a 784 mln euro - na Gaz-System. Baltic Pipe zostało umieszczone przez Komisję Europejską na liście PCI - projektów o znaczeniu wspólnotowym, w związku z czym inwestycji przyznano łącznie 266 mln euro dofinansowania. Z tego prawie 245 mln euro przypadło dla Gaz-Systemu.

W 2021 r. Energinet podniósł szacunki swoich kosztów do ok. 1 mld euro, z czego część miała wynikać z kilkumiesięcznych opóźnień, jakiego doznała budowa na terenie Danii z powodu uchylenia pozwoleń środowiskowych.

W ramach całego projektu Gaz-System sfinansował ułożenie 275 km gazociągu podmorskiego na Bałtyku. Umowa na to przedsięwzięcie z koncernem Saipem opiewała na 280 mln euro. Polski operator sfinansował też w dwóch trzecich budowę tłoczni Everdrup na wyspie Zelandia. Całkowitą wartość tej inwestycji szacowano na 140 mln euro. Niemal 1,5 mld zł wyniosły inwestycje Gaz-Systemu związane z budową lądowej części Baltic Pipe na terenie Polski, z czego ok. 1,1 mld zł kosztowała budowa gazociągu Goleniów-Lwówek, a ok. 0,4 mld zł - gazociągu Niechorze-Płoty.

