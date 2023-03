Berger: tania, zdywersyfikowana i pewna energia to podstawa niepodległości nowoczesnego państwa

Dostęp do taniej, zdywersyfikowanej i pewnej energii to podstawa niepodległości każdego nowoczesnego państwa - ocenił pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger na konferencji "Partnerstwo Polsko-Ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości".

W środowym wydarzeniu w Warszawie wzięli udział przedstawiciele rządów Polski i Ukrainy oraz spółek energetycznych odpowiedzialnych za przesył gazu ziemnego, ropy i energii elektrycznej oraz energetykę jądrową w obu krajach. Rozmowy w ramach konferencji "Partnerstwo Polsko-Ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości" dotyczyły wzmocnienia współpracy i budowy nowych obszarów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

"Nie ma bowiem żadnej wątpliwości, że dostęp do taniej, zdywersyfikowanej i pewnej energii jest podstawą niepodległości każdego nowoczesnego państwa. Dodatkowo niektóre państwa są zagrożeniem i przeszkodą dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a inne - wsparciem. Polska i Ukraina mogą być dla siebie nawzajem oparciem - już teraz tak jest, ale o ile bardziej może i powinno być tak w przyszłości" - powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger.

Jednym z tematów środowych dyskusji były możliwe działania w celu dalszego rozwoju zintegrowanego rynku gazu ziemnego i dekarbonizacji infrastruktury przesyłowej zarządzanej przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. i Gas TSO of Ukraine.

Prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński zauważył, że budowanie bezpieczeństwa energetycznego regionu wymaga ścisłej współpracy operatorów systemów przesyłowych Polski i Ukrainy.

"Współdziałamy na poziomie operatorskim, zapewniając płynność i niezakłócony przesył gazu zgodnie z rynkowymi regulacjami. Na poziomie strategicznym z kolei planujemy rozwój infrastruktury przesyłowej oraz wzmocnienie wzajemnych połączeń pomiędzy polskim i ukraińskim rynkiem gazu, a także współpracę w obszarze nowych możliwości przesyłu paliw przyszłości, takich jak wodór czy biometan" - wyjaśnił Chludziński.

W kontekście ropy naftowej na konferencji "Partnerstwo Polsko-Ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości" omawiano kwestie zapewnienia m.in. paliwa dla bieżącego funkcjonowania państwa ukraińskiego oraz zagadnienia rozwoju współpracy w tym zakresie między firmami po obu stronach granicy.

Prezes PERN Paweł Stańczyk ocenił, że kierowana przez niego spółka "jest dziś bez wątpienia jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie ropy naftowej i paliw".

"Zapewniamy dostawy surowca i produktów naftowych nie tylko na terenie kraju ale także do naszych sąsiadów po wschodniej i zachodniej stronie granicy. To historyczny moment, gdyż rynek energetyczny wygląda dziś zupełnie inaczej, niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Jako kluczowa spółka zawiadująca infrastrukturą krytyczną państwa zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość działania, a tym samym stabilność energetyczną regionu" - zadeklarował Stańczyk.

W obszarze energii elektrycznej podczas spotkania poruszane były kwestie roli operatorów systemów przesyłowych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju i systemów połączonych.

"Synchronizacja systemu elektroenergetycznego Ukrainy otworzyła nowe pola współpracy między Ukrenergo i PSE. Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na wspieraniu bezpiecznej pracy systemu ukraińskiego poprzez dostawy energii elektrycznej z innych systemów europejskich. Naszym wspólnym celem jest tworzenie warunków technicznych do maksymalizacji wolumenu tych dostaw. Nie zapominamy przy tym o przyszłości i równolegle przygotowujemy się do pełnej integracji ukraińskiego rynku energii elektrycznej z rynkiem europejskim w nadziei, że nastąpi to szybko" - mówił prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Tomasz Sikorski.

W kontekście energii atomowej w Polsce uczestnicy konferencji dyskutowali o tym, dlaczego Polska powinna rozwijać tę formę wytwarzania energii elektrycznej. Omawiali również przyspieszenie działań zmierzających do powstania pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju.

"Ukraina posiada wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu i eksploatacji obiektów jądrowych. Przed wojną w czterech elektrowniach jądrowych o łącznej mocy prawie 13 GWe pracowało tam 15 reaktorów wodnych-ciśnieniowych (PWR). To czyni z naszego sąsiada naturalnego partnera zarówno dla Polski, jak i naszej spółki w zakresie wymiany doświadczeń i rozwijania naszych krajowych kompetencji w obszarze inwestycji jądrowych" - zaznaczył wiceprezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Łukasz Młynarkiewicz.

