Berger: udział inwestorów prywatnych w budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie zapewnia stabilność projektu

Udział inwestorów prywatnych w budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie zapewnia stabilność projektu i jego kontynuowanie, niezależnie od wszelkich zmian - podkreślił w rozmowie z PAP pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger.

"Planowana przez spółkę Skarbu Państwa PGE, prywatne ZE PAK i koreański KHNP inwestycja w elektrownię jądrową w Pątnowie będzie ważnym uzupełnieniem rządowego programu energetyki jądrowej i elementem przyszłej nowelizacji +Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.+ Realizacja wspólnej elektrowni jądrowej nabrała dużej dynamiki, o czym świadczą polsko - koreańskie spotkania na szczeblu spółek, wspierane przez przedstawicieli administracji z obu krajów" - powiedział PAP pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger.

"Oczywiście, w tym projekcie jest bardzo duży udział grupy Zygmunta Solorza i potencjalnego partnera koreańskiego KHNP i to bardzo dobrze, bo tak duże inwestycje, jeżeli mają takie wsparcie, to niezależnie od wszelkich zmian będą kontynuowane" - stwierdził Berger. Zwrócił uwagę, że ZE PAK dostarcza 5 GW energii wytwarzanej z węgla do systemu elektroenergetycznego kraju. "Taka myśl jak to zastąpić jest jak najbardziej pożądana" - przyznał.

Wskazał, że inwestorzy z Korei Południowej dużą wagę przywiązują do udziału we wspólnych inwestycjach podmiotów państwowych, jako gwarancji szerszego poparcia. "Bardzo ważny jest więc udział w projekcie także Grupy PGE. Dzięki temu PGE będzie mogło rozwijać kompetencje nuklearne, a element prywatny bardzo dobrze stabilizuje projekt budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie i zapewnia jego trwałość w przyszłości" - podkreślił Berger.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger powiedział we wtorek Dziennikowi Gazecie Prawnej (DGP), że elektrownię atomową w Pątnowie "raczej wyobraża sobie, jako prywatną inicjatywę Zygmunta Solorza". W rozmowie z PAP wyjaśnił, że nie jest ona związana wprost z obszarem, który nadzoruje.

Mateusz Berger, pytany przez PAP o to, kiedy wybrana zostanie lokalizacja dla drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, tym razem w ramach rządowego programu energetyki jądrowej odpowiedział: "chcielibyśmy taką lokalizację, po serii badań i ustaleń środowiskowych przedstawić jeszcze w tym roku"

Jego zdaniem usytuowanie pierwszej elektrowni jądrowej zaplanowane na północy Polski wyklucza powstanie tam drugiej elektrowni jądrowej, m.in. z uwagi na kryteria oddziaływania na środowisko.

"Jeżeli chodzi o południe to nam tu cały region Śląska mocno ogranicza geologia i tereny pogórnicze, więc jak się spojrzy na mapę i polski program energetyki jądrowej, no to jedynymi lokalizacjami, biorąc pod uwagę charakterystykę uwarunkowań sieciowych, są Bełchatów, Połaniec i Kozienice" - potwierdził informacje podane przez DGP.

Berger dodał, że Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) wymienia ogółem 27 potencjalnych lokalizacji dla elektrowni jądrowych w Polsce.

"Te wymienione przeze mnie mają charakter takich lokalizacji, które na pewno przez ukształtowanie geologiczne, poprzez dostęp do źródeł wody, gęstość zaludnienia, kierunki wiatrów, stanowią potencjalne lokalizacje pod nową inwestycję - duże reaktory jądrowe" - wyjaśnił Berger, dodając, że "nic nie jest jeszcze absolutnie na tym etapie przesądzone". "Ostateczna decyzja zgodnie z nowelizacją prawa atomowego należy do ministra właściwego do spraw energii i klimatu" - zaznaczył.

Według Bergera koncepcja finansowania drugiego projektu elektrowni jądrowej powstanie w wyniku dialogu między Skarbem Państwa, Ministerstwem Finansów, Komisją Europejską. Nie wykluczył udziału dużych partnerów biznesowych. "Być może polskie spółki chciałby finansować tego rodzaju inwestycje" - dodał.

Zwrócił uwagę, że trzeba przyjrzeć się temu, jakie modele finansowania energetyki nuklearnej funkcjonują na świecie. Wymienił np. model fiński, tzw. spółdzielczy, opłatę taryfową. Jego zdaniem, gdy zostanie opracowany dobry model finansowania dla pierwszej lokalizacji elektrowni jądrowej, to będzie to "doskonały papierek lakmusowy, co do tego, w jaki sposób będziemy chcieli finansować drugą". "Najpierw modelowanie finansowania pierwszej lokalizacji, a później drugiej" - podkreślił Berger.

Przypomniał też, że trwają prace nad finasowaniem budowy pierwszej elektrowni jądrowej, dla której dostawcą technologii ma być amerykański Westinghouse.

"Tu jest bardzo ważne, by te prace toczyły się z udziałem Komisji Europejskiej. To są projekty, które bardzo często, chociaż w części finansowane są w formule pomocy publicznej. To są olbrzymie zaangażowania kapitałowe. Jest też formuła taryfowa, którą z czasem być może będziemy rozważać. Trwają zaawansowane prace, by taki system finansowania zbudować" - poinformował Berger.

Dodał, że spółka powołana w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej jest wyposażona w kapitał, który przez najbliższe lata pozwala jej dalej realizować projekty jądrowe.

Oferty budowy elektrowni jądrowych w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej złożyły amerykańskie Westinghouse, francuskie EDF i koreańskie KHNP. Na początku listopada ub.r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę, w której wskazała, że pierwsza elektrownia ma powstać w technologii AP1000 firmy Westinghouse. Elektrownia powinna stanąć na Pomorzu. Wcześniej w Seulu spółki ZE PAK, PGE i KHNP podpisały list intencyjny ws. opracowania planu budowy w Pątnowie elektrowni w oparciu o koreańską technologię. Według przedstawicieli rządu jest to projekt niezależny od PPEJ.

PPEJ przewiduje budowę dwóch elektrowni w dwóch różnych lokalizacjach. Według deklaracji przedstawicieli rządu kwestia wyboru technologii i partnera dla drugiej elektrowni w ramach PPEJ jest ciągle otwarta.

