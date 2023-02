Berlińska firma IAV stworzy we Wrocławiu centrum badawczo-rozwojowe

Berlińska firma technologiczna IAV działająca w branży motoryzacyjnej stworzy we Wrocławiu centrum badawczo-rozwojowe - poinformował wrocławski magistrat. Dodano, że do 2025 roku pracę ma znaleźć tu blisko tysiąc osób.

Wrocławski magistrat podkreślił w czwartkowym komunikacie, że IAV to firma z ponad 35-letnim doświadczeniem, której głównym obszarem zainteresowania jest branża samochodowa (tzw. automotive).

Firma zatrudnia na świecie około 8 tys. inżynierów i specjalistów różnych branż. "Roczne obroty IAV oscylują na poziomie blisko 1 mld euro. Ich partnerami biznesowymi są m.in.: Mercedes, Porsche, Audi, BMW, Bentley, Bugatti, Bosch, Volkswagen. Teraz IAV wybiera Wrocław na swoją kolejną lokalizację" - poinformowano. Siedzibą IAV w stolicy Dolnego Śląska będą przestrzenie zlokalizowane we Wrocławskim Parku Technologicznym.

"Niemal 200 firm i zespołów inżynierskich pracujących dla polskiego i międzynarodowego przemysłu to potężny ekosystem technologiczny w sercu Wrocławia. Cieszę się, że kolejnych niemal trzystu, a w perspektywie blisko tysiąc inżynierów z IAV, którzy w prężny sposób tworzą motoryzację przyszłości, dołączy do naszej miejskiej i biznesowej społeczności" - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, cytowany w komunikacie.

Zdaniem dyrektora zarządzającego IAV Uwe Horna, Wrocław z uwagi na tutejsze możliwości to idealne miejsce dla działalności firmy technologicznej. "Miasto może się pochwalić świetnie wykształconymi młodymi ludźmi, a środowisko z międzynarodowymi firmami z sektora IT i motoryzacyjnego idealnie pasuje do IAV" - ocenił.

IAV Polska będzie pracować przede wszystkim w obszarach testowania i aplikacji pojazdów, rozwoju elektroniki i oprogramowania oraz zarządzania projektami i wsparcia.

"Mamy nadzieję, że w nowym zespole znajdzie miejsce wielu wrocławian, zarówno młodych absolwentów wrocławskich uczelni, jak i osób z większym doświadczeniem w branży motoryzacyjnej, którzy już za chwilę będą mogli aplikować o pracę w IAV" - powiedział prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego Maciej Potocki.

Wrocławski Park Technologiczny tworzy 8 budynków składających się na cały kampus, 13,5 hektarów terenów inwestycyjnych oraz 66 tys. powierzchni dla biznesu. Na co dzień w WPT pracuje i funkcjonuje ponad 220 firm.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl