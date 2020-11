Beskidzkie kurorty postulują złagodzenie obostrzeń związanych z COVID-19

M.in. wydłużenie ferii zimowych do 8 tygodni, by rozłożyć natężenie ruchu turystycznego, a także skrócenie obowiązywania zapowiedzianego przez rząd „etapu odpowiedzialności” o tydzień lub dwa, postulują gminy turystyczne zrzeszone w „Beskidzkiej Piątce”.

"Beskidzka Piątka", która zrzesza Brenną, Istebną, Szczyrk, Ustroń i Wisłę, skierowała w środę postulaty do premiera Mateusza Morawieckiego. Ich realizacja w praktyce oznacza złagodzenie zapowiedzianych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią COVID-19.

"U progu sezonu zimowego priorytetem jest zwrócenie szczególnej uwagi na branżę hotelarską, gastronomiczną, narciarską oraz cały szereg branż pokrewnych, uzależnionych w Beskidach od turystyki. To właśnie turystyka pozwala na utrzymanie zatrudnienia wielu podmiotów gospodarczych, funkcjonujących na naszym terenie" - wskazali w swoim stanowisku.

"Beskidzka Piątka" przede wszystkim postuluje "umożliwienie funkcjonowania poszczególnych branż turystycznych - obiektów noclegowych, restauracji, handlu, szkół narciarskich, tras narciarstwa biegowego, lodowisk, wypożyczalni sprzętu i całej infrastruktury okołonarciarskiej, na podstawie wypracowanych i zatwierdzonych przez GIS protokołów sanitarnych".

Samorządy domagają się, by ferie, które mają się odbyć w ciągu dwóch tygodni w całym kraju, zostały wydłużone do ośmiu tygodni i odbyły się w terminie od 18 stycznia do 14 marca. Uzasadniają to koniecznością rozłożenia natężenia ruchu turystycznego w górach i innych regionach Polski.

"Piątka" postuluje "wprowadzenie zasad i rygorów" umożliwiających spędzenie urlopu w Polsce. Ich zdaniem, pozwoli to uniknąć sytuacji, w której Polacy korzystali z oferty w innych krajach.

Domagają się też skrócenie terminu obowiązywania zapowiedzianego przez premiera tzw. "etapu odpowiedzialności" z 27 grudnia do 13 lub 20 grudnia.

"Turysta, który zawita w Beskidy, potrzebuje m.in. skorzystać z noclegu czy punktów gastronomicznych oraz usługowych. Uważamy, że powrót do poprzednio obowiązujących wymogów sanitarnych, dotyczący branży noclegowej i gastronomicznej, powinien nastąpić znacznie szybciej niż 28 grudnia" - wskazali.

Samorządowcy zwrócili zarazem uwagę, że sporty zimowe uprawiane są na świeżym powietrzu, na otwartych i dużych przestrzeniach, a ubrania narciarzy minimalizują ryzyko zakażenia - szaliki, kominy, chusty osłaniające twarz, rękawice, gogle. Jednocześnie kwestie bezpieczeństwa użytkowników kolei linowych i wyciągów są podstawą funkcjonowania każdej stacji turystyczno-narciarskiej. Ich właściciele są więc przygotowani do wdrażania procedur i środków w tym zakresie.

"Beskidzka Piątka" zaznaczyła, że na jej terenie działa blisko 5,5, tys. przedsiębiorstw, z czego ściśle związanych z branżą turystyczną jest ponad 1,5 tys. Znajdują się tu 34 stacje narciarskie, liczba miejsc noclegowych sięga 34 tys., a obiektów gastronomicznych jest 470. W turystyce pracuje blisko 16 tys. osób. Pięć gmin zamieszkuje blisko 56 tys. osób.